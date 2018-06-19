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Миколаїв планують повністю перевести на LED-освітлення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 11:08
EKO написав: vitali_kalinin написав:
Нуда этож не какое-то там недодекомунизрованное водоснабжение или ремонт дорог. Это нужнее. И окупится всего лет за 10-15.
Лед лампа, с учетом стоимости э/э - сейчас, если не "пилить", окупится максимум за 2 года, не надо.
Тавишо и расчеты наверно есть? С учетом ночного тарифа?
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Додано: Вів 17 лип, 2018 11:09
sal написав: EKO написав:
Все просто молча делают, он вот первый просто "заявил". Потом еще о чем нибудь заявит - тоже опять первым.
Ээ, не каждый может сделать такое заявление.
Ну да некоторые привыкли отвечать за свои слова.
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