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Миколаїв планують повністю
перевести на LED-освітлення

Миколаїв планують повністю перевести на LED-освітлення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:08

  EKO написав:
  vitali_kalinin написав:Нуда этож не какое-то там недодекомунизрованное водоснабжение или ремонт дорог. Это нужнее. И окупится всего лет за 10-15.

Лед лампа, с учетом стоимости э/э - сейчас, если не "пилить", окупится максимум за 2 года, не надо.

Тавишо и расчеты наверно есть? С учетом ночного тарифа?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:09

  sal написав:
  EKO написав:Все просто молча делают, он вот первый просто "заявил". Потом еще о чем нибудь заявит - тоже опять первым.

Ээ, не каждый может сделать такое заявление.

Ну да некоторые привыкли отвечать за свои слова.
vitali_kalinin
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