На сьогоднішній день три області України виконали обсяги будівельно-ремонтних робіт на дорогах на 90% і більше.
Дивися повний текст Названо області-лідери з ремонту та будівництва доріг в Україні.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 19:37
Названо області-лідери з ремонту та будівництва доріг в...
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Дивися повний текст Названо області-лідери з ремонту та будівництва доріг в Україні.
Додано: Пон 16 лип, 2018 19:37
что в Запорожской области по Каменско-Днепровскому району не заметно, что дороги ремонтирут...
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