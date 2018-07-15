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Названо області-лідери з ремонту
та будівництва доріг в...

Названо області-лідери з ремонту та будівництва доріг в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:37

Названо області-лідери з ремонту та будівництва доріг в...

Пропонуємо до обговорення:
На сьогоднішній день три області України виконали обсяги будівельно-ремонтних робіт на дорогах на 90% і більше.

Дивися повний текст Названо області-лідери з ремонту та будівництва доріг в Україні.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:37

что в Запорожской области по Каменско-Днепровскому району не заметно, что дороги ремонтирут...
Тракторист
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