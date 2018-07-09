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Названо області-лідери з ремонту
та будівництва доріг в...

Названо області-лідери з ремонту та будівництва доріг в...
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:37

Названо області-лідери з ремонту та будівництва доріг в...

Пропонуємо до обговорення:
На сьогоднішній день три області України виконали обсяги будівельно-ремонтних робіт на дорогах на 90% і більше.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:37

что в Запорожской области по Каменско-Днепровскому району не заметно, что дороги ремонтирут...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 03:24

Я бы сказал: первую букву в слове лидеры - перепутали :evil:

16.07.2018г. 09:03 Участок — Херсон - Мелитополь
Дорога на 3 балла,проехал участок Мелитополь-Херсон за 3 часа. Ямы есть,но ехать можно. В Запорожской пять участков,где нужен полный стоп

16.07.2018г. 00:29 Участок — Херсон - Мелитополь
По Запорожской области очень осторожно,много мелких острых ям

11.07.2018г. Участок — Херсон - Мелитополь
Ехал с Н.Каховки. От Н.Каховки (если на М-14 выезжать сразу после Таврийска) и практически до границы с Запорожской обл. можно ехать и 100 и 110 (я шел 90 - мне так комфортнее да и не спешил никуда). Дорога вся полатана, местами есть наплывы асфальта, но их издалека видно и объехать не проблема. А вот после границы с Запорожской областью - дорога значительно хуже, есть три куска метров по 300 каждый, где ямы до полметра глубиной! Сразу после знака начала Запор. области - тормозите в пол - ямы глубокие и острые!

9.07.2018г. Участок — Херсон - Мелитополь

В запорожской области дорожники забили болт. дорога с огромным количеством глубоченных ямищ
https://autostrada.info/ua/highway/M-14 ... -melitopol
Востаннє редагувалось EKO в Вів 17 лип, 2018 03:45, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 03:33

Ну или вот, свежачок

ШОК! Дорога Бердянск-Васильевка Июль 2018
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:30

Коли проведуть перекваліфікацію, навчання місцевих дорожників? Вони й надалі продовжують марнувати кошти. Реформа дорожньої служби з одночасною закупкою нової техніки для них, підняттям зарплат та найжорстокішим контрольом!!!
gost999
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:57

EKO В Запорожской области сейчас делают дорогу Запорожье - Мариуполь. Это часть трассы Борисполь(Киев)-Мариуполь, потому сейчас это #1 приоритет.
myshapiton
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