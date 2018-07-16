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Україна втричі збільшить
виробництво ракет

Україна втричі збільшить виробництво ракет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:13

Україна втричі збільшить виробництво ракет

Пропонуємо до обговорення:
З метою поліпшення виробництва ракетної зброї для українських підприємств закуплено новітні технологічні лінії зарубіжних виробників, що дозволить збільшити обсяги виробництва втричі.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:13

Хорошая новость. Хочется что бы комплексы в количестве по 1000 штук появились в АТО, граница с Крымом, Харьковская, Черниговская область, и граница с Беларусью.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 22:13

я надеюсь anton_gms уже 4-й год в окопе сидит и ракет ему только не хватает...
Cactus
 
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