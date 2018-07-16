З метою поліпшення виробництва ракетної зброї для українських підприємств закуплено новітні технологічні лінії зарубіжних виробників, що дозволить збільшити обсяги виробництва втричі.
Дивися повний текст Україна втричі збільшить виробництво ракет.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лип, 2018 21:13
Україна втричі збільшить виробництво ракет
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна втричі збільшить виробництво ракет.
Додано: Пон 16 лип, 2018 21:13
Хорошая новость. Хочется что бы комплексы в количестве по 1000 штук появились в АТО, граница с Крымом, Харьковская, Черниговская область, и граница с Беларусью.
Додано: Пон 16 лип, 2018 22:13
я надеюсь anton_gms уже 4-й год в окопе сидит и ракет ему только не хватает...
Додано: Вів 17 лип, 2018 03:57
Втрое - это сколько в общем? 3, 30 или 300? Не понятно.
Но нам по горло надо не просто ракеты, которые будут обеспечивать противовоздушную оборону, а хотя бы сотня тактических - чтобы достать могли в любую точку европейской части. А то, сидим пока с установками 40-летней давности, у которых радиус от силы до 200 км, а у нас, в то же время, под Бердянском на Азове свободно плавают корабли с крылатыми ракетами Калибр, у которых пару тысяч км радиус поражения.
|