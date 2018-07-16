RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна втричі збільшить
виробництво ракет

Україна втричі збільшить виробництво ракет
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:13

Україна втричі збільшить виробництво ракет

Пропонуємо до обговорення:
З метою поліпшення виробництва ракетної зброї для українських підприємств закуплено новітні технологічні лінії зарубіжних виробників, що дозволить збільшити обсяги виробництва втричі.

Дивися повний текст Україна втричі збільшить виробництво ракет.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83241
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:13

Хорошая новость. Хочется что бы комплексы в количестве по 1000 штук появились в АТО, граница с Крымом, Харьковская, Черниговская область, и граница с Беларусью.
anton_gms
 
Повідомлень: 542
З нами з: 23.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 22:13

я надеюсь anton_gms уже 4-й год в окопе сидит и ракет ему только не хватает...
Cactus
 
Повідомлень: 784
З нами з: 26.08.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 03:57

Втрое - это сколько в общем? 3, 30 или 300? Не понятно.
Но нам по горло надо не просто ракеты, которые будут обеспечивать противовоздушную оборону, а хотя бы сотня тактических - чтобы достать могли в любую точку европейской части. А то, сидим пока с установками 40-летней давности, у которых радиус от силы до 200 км, а у нас, в то же время, под Бердянском на Азове свободно плавают корабли с крылатыми ракетами Калибр, у которых пару тысяч км радиус поражения.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5453
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2713 раз.
Подякували: 1489 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:10

  EKO написав:Втрое - это сколько в общем? 3, 30 или 300? Не понятно.
Но нам по горло надо не просто ракеты, которые будут обеспечивать противовоздушную оборону, а хотя бы сотня тактических - чтобы достать могли в любую точку европейской части. А то, сидим пока с установками 40-летней давности, у которых радиус от силы до 200 км, а у нас, в то же время, под Бердянском на Азове свободно плавают корабли с крылатыми ракетами Калибр, у которых пару тысяч км радиус поражения.

Для начала неплохо было бы освоить массовое производство патронов и артиллерийских выстрелов, т.е. восстановить технологии 100+ летней давности. А уж потом переходить к ракетам - шаг за шагом.
Волгарь
 
Повідомлень: 5044
З нами з: 12.10.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 41 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна почала нарощувати добовий транзит газу в ЄС -... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 11 лип, 2018 15:38
33 1087
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лип, 2018 11:55
yanyura
Carlsberg не зупинятиме виробництво в Україні
R2 » Пон 16 лип, 2018 16:24
8 293
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лип, 2018 10:29
vovodabravis
Україна потрапила в трійку лідерів з імпорту...
R2 » Вів 17 лип, 2018 02:13
2 91
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лип, 2018 06:11
moniks

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.