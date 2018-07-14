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Китайці розробили сонячні батареї, які можуть працювати...
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Додано: Пон 16 лип, 2018 21:24
Пропонуємо до обговорення:
За допомогою вбудованого електрода батареї збирають енергію падаючих крапель дощу, передає Велика Епоха.
Дивися повний текст Китайці розробили сонячні батареї, які можуть працювати від енергії сонця та дощу
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Додано: Пон 16 лип, 2018 21:24
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