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Китайці розробили сонячні
батареї, які можуть працювати...

Китайці розробили сонячні батареї, які можуть працювати...
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:24

Китайці розробили сонячні батареї, які можуть працювати...

Пропонуємо до обговорення:
За допомогою вбудованого електрода батареї збирають енергію падаючих крапель дощу, передає Велика Епоха.

Дивися повний текст Китайці розробили сонячні батареї, які можуть працювати від енергії сонця та дощу.
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