Про це повідомила Державна служба статистики.
Дивися повний текст У січні-травні від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило $2 млн 054,9.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 21:38
У січні-травні від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У січні-травні від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило $2 млн 054,9.
Додано: Пон 16 лип, 2018 21:48
Идём чётко по стопам "папірєдников".
Напомню, что далее будут снижение ЗВР (процесс уже идёт), и новый обвал гривны.
Новая власть после выборов будет отмазываться, что это всё "папиредники", но никто никого не накажет
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