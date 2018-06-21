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У січні-травні від'ємне
сальдо зовнішньої торгівлі...

У січні-травні від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:38

У січні-травні від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Державна служба статистики.

Дивися повний текст У січні-травні від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило $2 млн 054,9.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:38

Что-то будет с гривной?
серенький
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:48

Идём чётко по стопам "папірєдников".
Напомню, что далее будут снижение ЗВР (процесс уже идёт), и новый обвал гривны.
Новая власть после выборов будет отмазываться, что это всё "папиредники", но никто никого не накажет
Грйс-мэн
 
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