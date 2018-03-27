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З 1 жовтня дозволять засклення
балконів при проектуванні...

З 1 жовтня дозволять засклення балконів при проектуванні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:55

З 1 жовтня дозволять засклення балконів при проектуванні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Льва Парцхаладзе.

Дивися повний текст З 1 жовтня дозволять засклення балконів при проектуванні будинків.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:56

и это и раньше можно было делать... в чём новизна?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:26

  Тракторист написав:и это и раньше можно было делать... в чём новизна?...

В том что при ссср секса не было а он оказывается был, да еще в извращенной форме и на высшем уровне.
p_a_l
 
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