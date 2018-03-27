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З 1 жовтня дозволять засклення балконів при проектуванні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 21:55
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Льва Парцхаладзе.
Дивися повний текст З 1 жовтня дозволять засклення балконів при проектуванні будинків
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Додано: Пон 16 лип, 2018 21:56
и это и раньше можно было делать... в чём новизна?...
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Тракторист
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Додано: Пон 16 лип, 2018 23:26
Тракторист написав:
и это и раньше можно было делать... в чём новизна?...
В том что при ссср секса не было а он оказывается был, да еще в извращенной форме и на высшем уровне.
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