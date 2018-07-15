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Україна потрапила в трійку
лідерів з імпорту...

Україна потрапила в трійку лідерів з імпорту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 02:13

Україна потрапила в трійку лідерів з імпорту...

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками січня-червня 2018 року Україна посідає друге місце в переліку країн-імпортерів вина з Грузії. Про це повідомляє Georgia Today.

Дивися повний текст Україна потрапила в трійку лідерів з імпорту грузинського вина.
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Четвертый час ночи или утра, не знаю, как правильно, дохлёбываю вторую бутылку Цинандали. Жизненные проблемы, старая славянская привычка замылить проблему на донышке бутылки. Но вино реально хорошее, грузины молодцы.
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