За підсумками січня-червня 2018 року Україна посідає друге місце в переліку країн-імпортерів вина з Грузії. Про це повідомляє Georgia Today.
Дивися повний текст Україна потрапила в трійку лідерів з імпорту грузинського вина.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 02:13
Україна потрапила в трійку лідерів з імпорту...
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Дивися повний текст Україна потрапила в трійку лідерів з імпорту грузинського вина.
Додано: Вів 17 лип, 2018 02:13
Четвертый час ночи или утра, не знаю, как правильно, дохлёбываю вторую бутылку Цинандали. Жизненные проблемы, старая славянская привычка замылить проблему на донышке бутылки. Но вино реально хорошее, грузины молодцы.
Додано: Вів 17 лип, 2018 06:11
Re: Україна потрапила в трійку лідерів з імпорту...
Как по мне - так цены у них сильно завышены. Хотя крольцманы постарались что бы мы пили только отечественный порошняк.
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