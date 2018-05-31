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Став відомий переможець у тендері на постачання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 лип, 2018 07:48
Пропонуємо до обговорення:
Термін поставки поїздів – до 25 грудня 2019 року.
Дивися повний текст Став відомий переможець у тендері на постачання дизель-поїздів \"Укрзалізниці\"
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Додано: Вів 17 лип, 2018 07:48
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