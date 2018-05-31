RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Став відомий переможець у
тендері на постачання...

Став відомий переможець у тендері на постачання...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 07:48

Став відомий переможець у тендері на постачання...

Пропонуємо до обговорення:
Термін поставки поїздів – до 25 грудня 2019 року.

Дивися повний текст Став відомий переможець у тендері на постачання дизель-поїздів \"Укрзалізниці\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83232
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 07:48

Купуй Українське!!!
6333280
Аватар користувача
 
Повідомлень: 169
З нами з: 24.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: headshaker, p_a_l, zloy_ukr і 31 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Став відомий найпопулярніший вид бізнесу в Україні 1, 2, 3
R2 » Суб 14 лип, 2018 14:44
20 979
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 лип, 2018 14:01
fokus
Став відомий наймолодший криптовалютний мільярдер...
R2 » Нед 08 лип, 2018 21:32
2 141
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 лип, 2018 21:39
KOKS
JPMorgan став найбільшим валютним трейдером
R2 » Чет 31 тра, 2018 10:21
1 140
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 тра, 2018 10:21
hxbbgaf

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21123)
17.07.2018 09:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.