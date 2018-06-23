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У "Київському метрополітені"
розповіли, як заощадити на...

У "Київському метрополітені" розповіли, як заощадити на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 07:50

У "Київському метрополітені" розповіли, як заощадити на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю розповів начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

Дивися повний текст У \"Київському метрополітені\" розповіли, як заощадити на проїзді.
R2
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p_a_l
 
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