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У "Київському метрополітені" розповіли, як заощадити на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 07:50
Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю розповів начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.
Дивися повний текст У \"Київському метрополітені\" розповіли, як заощадити на проїзді
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Додано: Вів 17 лип, 2018 07:50
Прыгать через турникет или паровозиком, паровозиком.
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