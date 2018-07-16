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У "Київському метрополітені"
розповіли, як заощадити на...

У "Київському метрополітені" розповіли, як заощадити на...
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 07:50

У "Київському метрополітені" розповіли, як заощадити на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю розповів начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

Дивися повний текст У \"Київському метрополітені\" розповіли, як заощадити на проїзді.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:49

Для сравнения просто зашёл на сайт Московского метро.
Одна поездка стоит 55 рублей.
При покупке 60 поездок - стоимость одной составляет 30 рублей.
В 2 раза дешевле, Карл!!!!
Жлобы ....
NoNaMe
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:25

Можно немного иначе взглянуть, в два раза дороже если покупаешь одну поездку. И это вполне нормально, хочешь купить жетончик, а не пользоваться картой, плати дороже в два раза.
2046006
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:44

  NoNaMe написав:Для сравнения просто зашёл на сайт Московского метро.
Одна поездка стоит 55 рублей.
При покупке 60 поездок - стоимость одной составляет 30 рублей.
В 2 раза дешевле, Карл!!!!
Жлобы ....

Предлагаете поднять проезд в метро до 23 грн, но для покупки от 60 поездок цену ставить 13?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:57

все, мы в Европе, нас учат экономить на проезде - ходить пешком, штопать носки - целые носки роскошь, есть без сахара и соли это ведь враги, а папэрэдныки советовали выращивать капусту, осталось еще всем нам вытащить из кладовки кравчучку и на ней родной и ездить! достали уоооды, каждому украинцу (около 40 миллионов) по ляму с кредита МВФ и валям с родной неньки Украины.
ПыСы .. Я не крыса, но достали капитаны-дебилы у власти!
yuriy9946
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:01

  Faceless написав:
  NoNaMe написав:Для сравнения просто зашёл на сайт Московского метро.
Одна поездка стоит 55 рублей.
При покупке 60 поездок - стоимость одной составляет 30 рублей.
В 2 раза дешевле, Карл!!!!
Жлобы ....

Предлагаете поднять проезд в метро до 23 грн, но для покупки от 60 поездок цену ставить 13?


Сначала предлагаем выйти Киеву на среднюю ЗП как в Москве, а потом и проезд можно повышать.
vladus17
 
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