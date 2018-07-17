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У "Київському метрополітені"
розповіли, як заощадити на...

У "Київському метрополітені" розповіли, як заощадити на...
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 07:50

У "Київському метрополітені" розповіли, як заощадити на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю розповів начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

Дивися повний текст У \"Київському метрополітені\" розповіли, як заощадити на проїзді.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:49

Для сравнения просто зашёл на сайт Московского метро.
Одна поездка стоит 55 рублей.
При покупке 60 поездок - стоимость одной составляет 30 рублей.
В 2 раза дешевле, Карл!!!!
Жлобы ....
NoNaMe
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:25

Можно немного иначе взглянуть, в два раза дороже если покупаешь одну поездку. И это вполне нормально, хочешь купить жетончик, а не пользоваться картой, плати дороже в два раза.
2046006
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:44

  NoNaMe написав:Для сравнения просто зашёл на сайт Московского метро.
Одна поездка стоит 55 рублей.
При покупке 60 поездок - стоимость одной составляет 30 рублей.
В 2 раза дешевле, Карл!!!!
Жлобы ....

Предлагаете поднять проезд в метро до 23 грн, но для покупки от 60 поездок цену ставить 13?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:57

все, мы в Европе, нас учат экономить на проезде - ходить пешком, штопать носки - целые носки роскошь, есть без сахара и соли это ведь враги, а папэрэдныки советовали выращивать капусту, осталось еще всем нам вытащить из кладовки кравчучку и на ней родной и ездить! достали уоооды, каждому украинцу (около 40 миллионов) по ляму с кредита МВФ и валям с родной неньки Украины.
ПыСы .. Я не крыса, но достали капитаны-дебилы у власти!
yuriy9946
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:01

  Faceless написав:
  NoNaMe написав:Для сравнения просто зашёл на сайт Московского метро.
Одна поездка стоит 55 рублей.
При покупке 60 поездок - стоимость одной составляет 30 рублей.
В 2 раза дешевле, Карл!!!!
Жлобы ....

Предлагаете поднять проезд в метро до 23 грн, но для покупки от 60 поездок цену ставить 13?


Сначала предлагаем выйти Киеву на среднюю ЗП как в Москве, а потом и проезд можно повышать.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:02

  Faceless написав:Предлагаете поднять проезд в метро до 23 грн, но для покупки от 60 поездок цену ставить 13?

Не в этом дело.
Там протяжённость линий в 10 раз больше и обслуживание дороже.
Понятно, уровень жизни тоже лучше и от этого стоимость вверх.
Я говорю про абсолютную величину скидки.
Поэтому, не стоит их цены переводить в наши.
Ещё расскажите мне про индекс биг-мака. )))
NoNaMe
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:45

Re: "экономия"

Зачем подымать чтобы потом скинуть?
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 23:18

  NoNaMe написав:Для сравнения просто зашёл на сайт Московского метро.
Одна поездка стоит 55 рублей.


23 грн поездка или 12.5 грн оптовая. Есть куда повышать.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 23:27

  yuriy9946 написав:все, мы в Европе, нас учат экономить на проезде - ходить пешком, штопать носки - целые носки роскошь, есть без сахара и соли это ведь враги, а папэрэдныки советовали выращивать капусту, осталось еще всем нам вытащить из кладовки кравчучку и на ней родной и ездить! достали уоооды, каждому украинцу (около 40 миллионов) по ляму с кредита МВФ и валям с родной неньки Украины.
ПыСы .. Я не крыса, но достали капитаны-дебилы у власти!


Носки лучше покупать по 100+ пар нормальных украинских брендов. Те, которые я покупаю, стоят 27 грн и суммарно носятся месяц (по среднему) до первого прорыва. В результате не будет проблем с поиском пары, не нужно штопать.

А вообще нормальный рукастый мужик в Киеве сможет легко поднимать от 25 тыс грн в месяц, что не роскошно но на жизнь хватит. В IT там больше, но но все могут в IT.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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