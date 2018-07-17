Про це в інтерв'ю розповів начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.
Дивися повний текст У \"Київському метрополітені\" розповіли, як заощадити на проїзді.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 07:50
У "Київському метрополітені" розповіли, як заощадити на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У \"Київському метрополітені\" розповіли, як заощадити на проїзді.
Додано: Вів 17 лип, 2018 08:49
Для сравнения просто зашёл на сайт Московского метро.
Одна поездка стоит 55 рублей.
При покупке 60 поездок - стоимость одной составляет 30 рублей.
В 2 раза дешевле, Карл!!!!
Жлобы ....
Додано: Вів 17 лип, 2018 09:25
Можно немного иначе взглянуть, в два раза дороже если покупаешь одну поездку. И это вполне нормально, хочешь купить жетончик, а не пользоваться картой, плати дороже в два раза.
Додано: Вів 17 лип, 2018 09:44
Предлагаете поднять проезд в метро до 23 грн, но для покупки от 60 поездок цену ставить 13?
Додано: Вів 17 лип, 2018 09:57
все, мы в Европе, нас учат экономить на проезде - ходить пешком, штопать носки - целые носки роскошь, есть без сахара и соли это ведь враги, а папэрэдныки советовали выращивать капусту, осталось еще всем нам вытащить из кладовки кравчучку и на ней родной и ездить! достали уоооды, каждому украинцу (около 40 миллионов) по ляму с кредита МВФ и валям с родной неньки Украины.
ПыСы .. Я не крыса, но достали капитаны-дебилы у власти!
Додано: Вів 17 лип, 2018 10:01
Сначала предлагаем выйти Киеву на среднюю ЗП как в Москве, а потом и проезд можно повышать.
Додано: Вів 17 лип, 2018 11:02
Не в этом дело.
Там протяжённость линий в 10 раз больше и обслуживание дороже.
Понятно, уровень жизни тоже лучше и от этого стоимость вверх.
Я говорю про абсолютную величину скидки.
Поэтому, не стоит их цены переводить в наши.
Ещё расскажите мне про индекс биг-мака. )))
Додано: Вів 17 лип, 2018 12:45
Re: "экономия"
Зачем подымать чтобы потом скинуть?
Додано: Вів 17 лип, 2018 23:18
23 грн поездка или 12.5 грн оптовая. Есть куда повышать.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Вів 17 лип, 2018 23:27
Носки лучше покупать по 100+ пар нормальных украинских брендов. Те, которые я покупаю, стоят 27 грн и суммарно носятся месяц (по среднему) до первого прорыва. В результате не будет проблем с поиском пары, не нужно штопать.
А вообще нормальный рукастый мужик в Киеве сможет легко поднимать от 25 тыс грн в месяц, что не роскошно но на жизнь хватит. В IT там больше, но но все могут в IT.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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