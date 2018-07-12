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Після подорожчання проїзду в
громадському транспорті в...

Після подорожчання проїзду в громадському транспорті в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:12

Після подорожчання проїзду в громадському транспорті в...

Пропонуємо до обговорення:
Новий тариф запровадили на деяких маршрутах, які виявилися дешевшими, ніж тролейбуси і трамваї після підняття тарифів.

Дивися повний текст Після подорожчання проїзду в громадському транспорті в столичних маршрутках почали піднімати ціни.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:12

Дайте людям ЗП в 1000 евро, будут платить по 10 грн.
О, еще момент, отремонтируйте дороги, а то как по полигону в столице ездим.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:14

Не знаете как ремонтировать, поедьте в Москву спросите, заодно и на их метро посмотрите.
Зайдите в салон, цены на Шкоды, Нюндаи гляньте, а потом вернитесь и про покращення нам снова можете рассказывать.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:29

Re: Після подорожчання проїзду в громадському транспорті в..

  Rainbow написав:Не знаете как ремонтировать, поедьте в Москву спросите, заодно и на их метро посмотрите.

... также посмотрите на цену одной поездки в этом метро, а заодно выясните, как бы самим начать получать доход от всей сибирской нефти и прочего добра, который в виде налогов в этой самой москве оседает, оставляя остальной россии шиш с маслом.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:37

headshaker
Ну да, а у нас ничего нет, голые босые
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:48

Проезд уже дороже чем в Польше. Долго молчать будем?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:54

изначальная проблема не в стоимости проезда или качестве дорог, а в том, что сбор оплаты за проезд в маршрутках ничем не контролируется и оценить рынок можно только +/- километр. И пока это не изменится, не изменится и все остальное в этой сфере
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:26

Re: маршрут

А криком же кричали, что в маршрутках проезд дорожать не будет. т.к. они частные и никак не связаны муниципальным транспортом.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:35

Re: Після подорожчання проїзду в громадському транспорті в..

  Rainbow написав:Дайте людям ЗП в 1000 евро, будут платить по 10 грн.

Так зарабатывайте, кто вам мешает? Что вам все подать должны на блюдечке?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:36

  sal написав:А криком же кричали, что в маршрутках проезд дорожать не будет. т.к. они частные и никак не связаны муниципальным транспортом.

В Киеве немало маршруток принадлежит Киевпасстрансу и он сразу поднял до 8 грн
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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