Новий тариф запровадили на деяких маршрутах, які виявилися дешевшими, ніж тролейбуси і трамваї після підняття тарифів.
Дивися повний текст Після подорожчання проїзду в громадському транспорті в столичних маршрутках почали піднімати ціни.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 08:12
Після подорожчання проїзду в громадському транспорті в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Після подорожчання проїзду в громадському транспорті в столичних маршрутках почали піднімати ціни.
Додано: Вів 17 лип, 2018 08:12
Дайте людям ЗП в 1000 евро, будут платить по 10 грн.
О, еще момент, отремонтируйте дороги, а то как по полигону в столице ездим.
Додано: Вів 17 лип, 2018 08:14
Не знаете как ремонтировать, поедьте в Москву спросите, заодно и на их метро посмотрите.
Зайдите в салон, цены на Шкоды, Нюндаи гляньте, а потом вернитесь и про покращення нам снова можете рассказывать.
Додано: Вів 17 лип, 2018 08:29
Re: Після подорожчання проїзду в громадському транспорті в..
... также посмотрите на цену одной поездки в этом метро, а заодно выясните, как бы самим начать получать доход от всей сибирской нефти и прочего добра, который в виде налогов в этой самой москве оседает, оставляя остальной россии шиш с маслом.
Додано: Вів 17 лип, 2018 08:54
изначальная проблема не в стоимости проезда или качестве дорог, а в том, что сбор оплаты за проезд в маршрутках ничем не контролируется и оценить рынок можно только +/- километр. И пока это не изменится, не изменится и все остальное в этой сфере
Додано: Вів 17 лип, 2018 09:26
Re: маршрут
А криком же кричали, что в маршрутках проезд дорожать не будет. т.к. они частные и никак не связаны муниципальным транспортом.
Додано: Вів 17 лип, 2018 09:35
Re: Після подорожчання проїзду в громадському транспорті в..
Так зарабатывайте, кто вам мешает? Что вам все подать должны на блюдечке?
Додано: Вів 17 лип, 2018 09:36
В Киеве немало маршруток принадлежит Киевпасстрансу и он сразу поднял до 8 грн
Щось мені з ТАС "щастить"
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