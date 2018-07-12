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Після подорожчання проїзду в
громадському транспорті в...

Після подорожчання проїзду в громадському транспорті в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:51

  BBC написав:
  sal написав:А криком же кричали, что в маршрутках проезд дорожать не будет. т.к. они частные и никак не связаны муниципальным транспортом.

В Киеве немало маршруток принадлежит Киевпасстрансу и он сразу поднял до 8 грн

Это -дешево. В Нижнем Новгороде, который раза в 2,5 меньше Киева, весь транспорт (метро/трамвай/троллейбус/автобус/маршрутка) 28 рублей. Если платишь кредиткой или транспортной картой - 26.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:05

  Faceless написав:
  Rainbow написав:Дайте людям ЗП в 1000 евро, будут платить по 10 грн.

Так зарабатывайте, кто вам мешает? Что вам все подать должны на блюдечке?

Я зарабатываю, но что делать миллионам украинцев у которых нет такой возможности?!
Которые ходят рядом в магазине/на рынке/в парке? Мы живем в стране где люди нищие и готовы вас убить за 100 грн. Пока не будет счастливого успешного общества, жить будет ху**во всем.

Корупция и безнаказанность от харанта и депутатов-дармоедов способны уничтожить все хорошое в нашей стране.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:07

В Москве проезд по 25 грн. давно, при этом пенсионеры платят за проезд, а не как наши.
kiev_resident
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:42

Re: Після подорожчання проїзду в громадському транспорті в..

Задолбали своими "а в Москве". Откуда вы все лезете?
vaysh
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:13

  vaysh написав:Задолбали своими "а в Москве". Откуда вы все лезете?

А с чем сравнить? С европейскими ценами на проезд.
Там пропасть в 5 раз выше от московских цен.
NoNaMe
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  #<12
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