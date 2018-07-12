Это -дешево. В Нижнем Новгороде, который раза в 2,5 меньше Киева, весь транспорт (метро/трамвай/троллейбус/автобус/маршрутка) 28 рублей. Если платишь кредиткой или транспортной картой - 26.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 09:51
Это -дешево. В Нижнем Новгороде, который раза в 2,5 меньше Киева, весь транспорт (метро/трамвай/троллейбус/автобус/маршрутка) 28 рублей. Если платишь кредиткой или транспортной картой - 26.
Додано: Вів 17 лип, 2018 10:05
Я зарабатываю, но что делать миллионам украинцев у которых нет такой возможности?!
Которые ходят рядом в магазине/на рынке/в парке? Мы живем в стране где люди нищие и готовы вас убить за 100 грн. Пока не будет счастливого успешного общества, жить будет ху**во всем.
Корупция и безнаказанность от харанта и депутатов-дармоедов способны уничтожить все хорошое в нашей стране.
Додано: Вів 17 лип, 2018 10:07
В Москве проезд по 25 грн. давно, при этом пенсионеры платят за проезд, а не как наши.
Додано: Вів 17 лип, 2018 10:42
Re: Після подорожчання проїзду в громадському транспорті в..
Задолбали своими "а в Москве". Откуда вы все лезете?
Додано: Вів 17 лип, 2018 11:13
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