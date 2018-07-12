Это -дешево. В Нижнем Новгороде, который раза в 2,5 меньше Киева, весь транспорт (метро/трамвай/троллейбус/автобус/маршрутка) 28 рублей. Если платишь кредиткой или транспортной картой - 26.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 09:51
Это -дешево. В Нижнем Новгороде, который раза в 2,5 меньше Киева, весь транспорт (метро/трамвай/троллейбус/автобус/маршрутка) 28 рублей. Если платишь кредиткой или транспортной картой - 26.
Додано: Вів 17 лип, 2018 10:05
Я зарабатываю, но что делать миллионам украинцев у которых нет такой возможности?!
Которые ходят рядом в магазине/на рынке/в парке? Мы живем в стране где люди нищие и готовы вас убить за 100 грн. Пока не будет счастливого успешного общества, жить будет ху**во всем.
Корупция и безнаказанность от харанта и депутатов-дармоедов способны уничтожить все хорошое в нашей стране.
Додано: Вів 17 лип, 2018 10:07
В Москве проезд по 25 грн. давно, при этом пенсионеры платят за проезд, а не как наши.
Додано: Вів 17 лип, 2018 10:42
Re: Після подорожчання проїзду в громадському транспорті в..
Задолбали своими "а в Москве". Откуда вы все лезете?
Додано: Вів 17 лип, 2018 11:13
Додано: Вів 17 лип, 2018 11:55
А пенсия у Москвичей такая же, по 55-100 дол.США? А скидочных карточек у москвичей разве нет, вроде карточек Киевлянина наших?
Теперь проехаться трамвайчиком или троллейбусом в супермаркет, где есть акции, обойдётся минимум в 16 грн, дешевле купить продукты в ближайшей лавочке, чем ехать куда-то.
Востаннє редагувалось nittochca в Вів 17 лип, 2018 12:04, всього редагувалось 1 раз.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
Додано: Вів 17 лип, 2018 12:14
ЗП никто нигде не "раздает". И не должен раздавать. Пока кто-то ждет, что ему с неба должны "дать ЗП", то и будет оставаться нищим, и именно потому общество счастливым и успешным все не становится
Додано: Вів 17 лип, 2018 12:21
Faceless Проблема - колличество льготников в комунальном транспорте.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 17 лип, 2018 12:42
Правильно, пусть все работники Киевпастранса, платят за себя, они ж не инвалиды, чего за них должны платить другие? Пришли под мэрию покричать чтобы тарифы подняли в 2 раза, пусть тоже платят по 8 грн, или проездные покупают.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
Додано: Вів 17 лип, 2018 12:50
Re: льгота
"метрополитен перевозит 23 категории льготных пассажиров, 13 из которых – государственные и 10 – городские. Это каждый четвертый пассажир", – добавил начальник КП.
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