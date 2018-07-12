Після подорожчання проїзду в громадському транспорті в...
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Rainbow написав:Мы живем в стране где люди нищие и готовы вас убить за 100 грн. Пока не будет счастливого успешного общества, жить будет ху**во всем.
Корупция и безнаказанность от харанта и депутатов-дармоедов способны уничтожить все хорошое в нашей стране.
Коррупция, безнаказанность, депутаты... А с себя кто-то пробовал начинать? А то как авто ввозить, то по "схемам", без растаможки, а чуть что - под стены парламента шабаш устраивать. Налоги платить по-нормальному - неее, лучше как ФОП работать, а то ведь "всё в карман чиновникам пойдёт". Копают янтарь - так ведь это наша земля, она нам принадлежит, а то, что уничтожаем природу - так другие ж тоже воруют. Зп в штуку евро надо на блюдечке положить, делать что-либо для того, чтобы её добиться, мы ничего не хотим.
Счастливого успешного общества не будет до тех пор, пока мы не искореним наше рагульско-хохляцкое общество. А когда искореним, то убрать коррупцию и зажравшихся чиновников будет гораздо проще.
я сейчас в Польше работаю подсобником. Работа не тяжелая. Иногда шаримся - делать нечего. Зарплата 13 злотых в час. Выходит 900 долл в месяц. И в городе Жоры где мы - там есть бесплатные автобусы. С кондиционером.. На работу нас возит работодатель и с работы. Жилье за его счет. В Варшаве проездной на месяц - 110 злотых = 770 грн. На все виды транспорта. Все с кондишном и с местами. С сидячими. Только в Украине придумали Стоячие места)) Поэтому метро отсталое киевское - пусть гуляет лесом)) и эти маршрутки которых нигде в Европе нет... Остаюсь жить в Польше - буду карту побуту делать. Нафик мне еще деньги возить в Украину?))) и жену заберу...
sal написав:А криком же кричали, что в маршрутках проезд дорожать не будет. т.к. они частные и никак не связаны муниципальным транспортом.
В Киеве немало маршруток принадлежит Киевпасстрансу и он сразу поднял до 8 грн
Если у Киевпастранса имеются кроме автобусов и маршрутки, и стоимость проезда у них стала одинаковой, пусть тогда сделают чтобы проездной автобусный и на маршрутку годился, людям будет так выгодней покупать проездные.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca написав:Если у Киевпастранса имеются кроме автобусов и маршрутки, и стоимость проезда у них стала одинаковой, пусть тогда сделают чтобы проездной автобусный и на маршрутку годился, людям будет
eu331985 написав:я сейчас в Польше работаю подсобником. Работа не тяжелая. Иногда шаримся - делать нечего. Зарплата 13 злотых в час. Выходит 900 долл в месяц. И в городе Жоры где мы - там есть бесплатные автобусы. С кондиционером.. На работу нас возит работодатель и с работы. Жилье за его счет. В Варшаве проездной на месяц - 110 злотых = 770 грн. На все виды транспорта. Все с кондишном и с местами. С сидячими. Только в Украине придумали Стоячие места)) Поэтому метро отсталое киевское - пусть гуляет лесом)) и эти маршрутки которых нигде в Европе нет... Остаюсь жить в Польше - буду карту побуту делать. Нафик мне еще деньги возить в Украину?))) и жену заберу...
Не все могут дома всё бросить и уехать. Какая цена бутылки молока 1 л., 2,5% жирности сейчас в Польше, там тоже цена растёт, как у нас?
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca написав:Если у Киевпастранса имеются кроме автобусов и маршрутки, и стоимость проезда у них стала одинаковой, пусть тогда сделают чтобы проездной автобусный и на маршрутку годился, людям будет
Как их распознать? киевпастранс-маршрутки
Это вопрос к Киевпастрансу.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
eu331985 написав:я сейчас в Польше работаю подсобником. Работа не тяжелая. Иногда шаримся - делать нечего. Зарплата 13 злотых в час. Выходит 900 долл в месяц. И в городе Жоры где мы - там есть бесплатные автобусы. С кондиционером.. На работу нас возит работодатель и с работы. Жилье за его счет. В Варшаве проездной на месяц - 110 злотых = 770 грн. На все виды транспорта. Все с кондишном и с местами. С сидячими. Только в Украине придумали Стоячие места)) Поэтому метро отсталое киевское - пусть гуляет лесом)) и эти маршрутки которых нигде в Европе нет... Остаюсь жить в Польше - буду карту побуту делать. Нафик мне еще деньги возить в Украину?))) и жену заберу...
Не все могут дома всё бросить и уехать. Какая цена бутылки молока 1 л., 2,5% жирности сейчас в Польше, там тоже цена растёт, как у нас?
Тут продукты намного дешевле чем в Украине. Вот вчера в бедронке купил кило свинины за 56 грн. Кило бедер куриных за 18 грн и литр молока ( честный литр) за 10 грн. 3.2 жирность... Цены растут?) ьакого в Польше не слышали)) тут только зарплата растет из-за дефицита рабочих а цены по несколько лет на месте...