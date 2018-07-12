Після подорожчання проїзду в громадському транспорті в...

Додано: Вів 17 лип, 2018 12:51

Rainbow написав: Faceless написав: Rainbow написав: Мы живем в стране где люди нищие и готовы вас убить за 100 грн. Пока не будет счастливого успешного общества, жить будет ху**во всем.



Корупция и безнаказанность от харанта и депутатов-дармоедов способны уничтожить все хорошое в нашей стране. Мы живем в стране где люди нищие и готовы вас убить за 100 грн. Пока не будет счастливого успешного общества, жить будет ху**во всем.Корупция и безнаказанность от харанта и депутатов-дармоедов способны уничтожить все хорошое в нашей стране.

Коррупция, безнаказанность, депутаты... А с себя кто-то пробовал начинать? А то как авто ввозить, то по "схемам", без растаможки, а чуть что - под стены парламента шабаш устраивать. Налоги платить по-нормальному - неее, лучше как ФОП работать, а то ведь "всё в карман чиновникам пойдёт". Копают янтарь - так ведь это наша земля, она нам принадлежит, а то, что уничтожаем природу - так другие ж тоже воруют. Зп в штуку евро надо на блюдечке положить, делать что-либо для того, чтобы её добиться, мы ничего не хотим.Счастливого успешного общества не будет до тех пор, пока мы не искореним наше рагульско-хохляцкое общество. А когда искореним, то убрать коррупцию и зажравшихся чиновников будет гораздо проще.