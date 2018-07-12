RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Після подорожчання проїзду в
громадському транспорті в...

Після подорожчання проїзду в громадському транспорті в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:51

  Rainbow написав:
  Faceless написав:
  Rainbow написав:Мы живем в стране где люди нищие и готовы вас убить за 100 грн. Пока не будет счастливого успешного общества, жить будет ху**во всем.

Корупция и безнаказанность от харанта и депутатов-дармоедов способны уничтожить все хорошое в нашей стране.


Коррупция, безнаказанность, депутаты... А с себя кто-то пробовал начинать? А то как авто ввозить, то по "схемам", без растаможки, а чуть что - под стены парламента шабаш устраивать. Налоги платить по-нормальному - неее, лучше как ФОП работать, а то ведь "всё в карман чиновникам пойдёт". Копают янтарь - так ведь это наша земля, она нам принадлежит, а то, что уничтожаем природу - так другие ж тоже воруют. Зп в штуку евро надо на блюдечке положить, делать что-либо для того, чтобы её добиться, мы ничего не хотим.

Счастливого успешного общества не будет до тех пор, пока мы не искореним наше рагульско-хохляцкое общество. А когда искореним, то убрать коррупцию и зажравшихся чиновников будет гораздо проще.
winstrolstanozolon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 05.06.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:08

я сейчас в Польше работаю подсобником. Работа не тяжелая. Иногда шаримся - делать нечего. Зарплата 13 злотых в час. Выходит 900 долл в месяц. И в городе Жоры где мы - там есть бесплатные автобусы. С кондиционером.. На работу нас возит работодатель и с работы. Жилье за его счет. В Варшаве проездной на месяц - 110 злотых = 770 грн. На все виды транспорта. Все с кондишном и с местами. С сидячими. Только в Украине придумали Стоячие места)) Поэтому метро отсталое киевское - пусть гуляет лесом)) и эти маршрутки которых нигде в Европе нет...
Остаюсь жить в Польше - буду карту побуту делать. Нафик мне еще деньги возить в Украину?))) и жену заберу...
eu331985
Аватар користувача
 
Повідомлень: 212
З нами з: 20.02.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:29

  BBC написав:
  sal написав:А криком же кричали, что в маршрутках проезд дорожать не будет. т.к. они частные и никак не связаны муниципальным транспортом.

В Киеве немало маршруток принадлежит Киевпасстрансу и он сразу поднял до 8 грн

Если у Киевпастранса имеются кроме автобусов и маршрутки, и стоимость проезда у них стала одинаковой, пусть тогда сделают чтобы проездной автобусный и на маршрутку годился, людям будет так выгодней покупать проездные.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 197
З нами з: 23.11.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:44

Re: правда ли

  nittochca написав:Если у Киевпастранса имеются кроме автобусов и маршрутки, и стоимость проезда у них стала одинаковой, пусть тогда сделают чтобы проездной автобусный и на маршрутку годился, людям будет

Как их распознать? киевпастранс-маршрутки
sal
 
Повідомлень: 2779
З нами з: 25.03.16
Подякував: 392 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:40

  eu331985 написав:я сейчас в Польше работаю подсобником. Работа не тяжелая. Иногда шаримся - делать нечего. Зарплата 13 злотых в час. Выходит 900 долл в месяц. И в городе Жоры где мы - там есть бесплатные автобусы. С кондиционером.. На работу нас возит работодатель и с работы. Жилье за его счет. В Варшаве проездной на месяц - 110 злотых = 770 грн. На все виды транспорта. Все с кондишном и с местами. С сидячими. Только в Украине придумали Стоячие места)) Поэтому метро отсталое киевское - пусть гуляет лесом)) и эти маршрутки которых нигде в Европе нет...
Остаюсь жить в Польше - буду карту побуту делать. Нафик мне еще деньги возить в Украину?))) и жену заберу...

Не все могут дома всё бросить и уехать. Какая цена бутылки молока 1 л., 2,5% жирности сейчас в Польше, там тоже цена растёт, как у нас?
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 197
З нами з: 23.11.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:42

  sal написав:
  nittochca написав:Если у Киевпастранса имеются кроме автобусов и маршрутки, и стоимость проезда у них стала одинаковой, пусть тогда сделают чтобы проездной автобусный и на маршрутку годился, людям будет

Как их распознать? киевпастранс-маршрутки
Это вопрос к Киевпастрансу.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 197
З нами з: 23.11.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:58

  nittochca написав:
  eu331985 написав:я сейчас в Польше работаю подсобником. Работа не тяжелая. Иногда шаримся - делать нечего. Зарплата 13 злотых в час. Выходит 900 долл в месяц. И в городе Жоры где мы - там есть бесплатные автобусы. С кондиционером.. На работу нас возит работодатель и с работы. Жилье за его счет. В Варшаве проездной на месяц - 110 злотых = 770 грн. На все виды транспорта. Все с кондишном и с местами. С сидячими. Только в Украине придумали Стоячие места)) Поэтому метро отсталое киевское - пусть гуляет лесом)) и эти маршрутки которых нигде в Европе нет...
Остаюсь жить в Польше - буду карту побуту делать. Нафик мне еще деньги возить в Украину?))) и жену заберу...

Не все могут дома всё бросить и уехать. Какая цена бутылки молока 1 л., 2,5% жирности сейчас в Польше, там тоже цена растёт, как у нас?

Тут продукты намного дешевле чем в Украине. Вот вчера в бедронке купил кило свинины за 56 грн. Кило бедер куриных за 18 грн и литр молока ( честный литр) за 10 грн. 3.2 жирность...
Цены растут?) ьакого в Польше не слышали)) тут только зарплата растет из-за дефицита рабочих а цены по несколько лет на месте...
eu331985
Аватар користувача
 
Повідомлень: 212
З нами з: 20.02.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stokoz, Джон і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Подорожчання газу в Україні: що вплине на ціни
R2 » Вів 17 лип, 2018 10:55
3 111
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лип, 2018 13:43
Джон
Прихильники і противники подорожчання проїзду в...
R2 » Чет 12 лип, 2018 13:11
6 164
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лип, 2018 19:53
nemo1983
Ще в одному місті відбудеться подорожчання проїзду
R2 » Пон 16 лип, 2018 17:01
1 53
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лип, 2018 17:01
nalim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7938)
17.07.2018 16:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.