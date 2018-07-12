Після подорожчання проїзду в громадському транспорті в...
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Rainbow написав:Мы живем в стране где люди нищие и готовы вас убить за 100 грн. Пока не будет счастливого успешного общества, жить будет ху**во всем.
Корупция и безнаказанность от харанта и депутатов-дармоедов способны уничтожить все хорошое в нашей стране.
Коррупция, безнаказанность, депутаты... А с себя кто-то пробовал начинать? А то как авто ввозить, то по "схемам", без растаможки, а чуть что - под стены парламента шабаш устраивать. Налоги платить по-нормальному - неее, лучше как ФОП работать, а то ведь "всё в карман чиновникам пойдёт". Копают янтарь - так ведь это наша земля, она нам принадлежит, а то, что уничтожаем природу - так другие ж тоже воруют. Зп в штуку евро надо на блюдечке положить, делать что-либо для того, чтобы её добиться, мы ничего не хотим.
Счастливого успешного общества не будет до тех пор, пока мы не искореним наше рагульско-хохляцкое общество. А когда искореним, то убрать коррупцию и зажравшихся чиновников будет гораздо проще.
я сейчас в Польше работаю подсобником. Работа не тяжелая. Иногда шаримся - делать нечего. Зарплата 13 злотых в час. Выходит 900 долл в месяц. И в городе Жоры где мы - там есть бесплатные автобусы. С кондиционером.. На работу нас возит работодатель и с работы. Жилье за его счет. В Варшаве проездной на месяц - 110 злотых = 770 грн. На все виды транспорта. Все с кондишном и с местами. С сидячими. Только в Украине придумали Стоячие места)) Поэтому метро отсталое киевское - пусть гуляет лесом)) и эти маршрутки которых нигде в Европе нет... Остаюсь жить в Польше - буду карту побуту делать. Нафик мне еще деньги возить в Украину?))) и жену заберу...
sal написав:А криком же кричали, что в маршрутках проезд дорожать не будет. т.к. они частные и никак не связаны муниципальным транспортом.
В Киеве немало маршруток принадлежит Киевпасстрансу и он сразу поднял до 8 грн
Если у Киевпастранса имеются кроме автобусов и маршрутки, и стоимость проезда у них стала одинаковой, пусть тогда сделают чтобы проездной автобусный и на маршрутку годился, людям будет так выгодней покупать проездные.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca написав:Если у Киевпастранса имеются кроме автобусов и маршрутки, и стоимость проезда у них стала одинаковой, пусть тогда сделают чтобы проездной автобусный и на маршрутку годился, людям будет
eu331985 написав:я сейчас в Польше работаю подсобником. Работа не тяжелая. Иногда шаримся - делать нечего. Зарплата 13 злотых в час. Выходит 900 долл в месяц. И в городе Жоры где мы - там есть бесплатные автобусы. С кондиционером.. На работу нас возит работодатель и с работы. Жилье за его счет. В Варшаве проездной на месяц - 110 злотых = 770 грн. На все виды транспорта. Все с кондишном и с местами. С сидячими. Только в Украине придумали Стоячие места)) Поэтому метро отсталое киевское - пусть гуляет лесом)) и эти маршрутки которых нигде в Европе нет... Остаюсь жить в Польше - буду карту побуту делать. Нафик мне еще деньги возить в Украину?))) и жену заберу...
Не все могут дома всё бросить и уехать. Какая цена бутылки молока 1 л., 2,5% жирности сейчас в Польше, там тоже цена растёт, как у нас?
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca написав:Если у Киевпастранса имеются кроме автобусов и маршрутки, и стоимость проезда у них стала одинаковой, пусть тогда сделают чтобы проездной автобусный и на маршрутку годился, людям будет
Как их распознать? киевпастранс-маршрутки
Это вопрос к Киевпастрансу.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
eu331985 написав:я сейчас в Польше работаю подсобником. Работа не тяжелая. Иногда шаримся - делать нечего. Зарплата 13 злотых в час. Выходит 900 долл в месяц. И в городе Жоры где мы - там есть бесплатные автобусы. С кондиционером.. На работу нас возит работодатель и с работы. Жилье за его счет. В Варшаве проездной на месяц - 110 злотых = 770 грн. На все виды транспорта. Все с кондишном и с местами. С сидячими. Только в Украине придумали Стоячие места)) Поэтому метро отсталое киевское - пусть гуляет лесом)) и эти маршрутки которых нигде в Европе нет... Остаюсь жить в Польше - буду карту побуту делать. Нафик мне еще деньги возить в Украину?))) и жену заберу...
Не все могут дома всё бросить и уехать. Какая цена бутылки молока 1 л., 2,5% жирности сейчас в Польше, там тоже цена растёт, как у нас?
Тут продукты намного дешевле чем в Украине. Вот вчера в бедронке купил кило свинины за 56 грн. Кило бедер куриных за 18 грн и литр молока ( честный литр) за 10 грн. 3.2 жирность... Цены растут?) ьакого в Польше не слышали)) тут только зарплата растет из-за дефицита рабочих а цены по несколько лет на месте...
eu331985 Не свисти, молоко по полтора злотых за литр это по акции при покупке 12 литров сразу, обычная цена 15грн за литр. Мясо немецкой свинины по 9.50зл (за кг по акции) а это ни разу не 56грн, а целых 66,5грн
in2015 написав:eu331985 Не свисти, молоко по полтора злотых за литр это по акции при покупке 12 литров сразу, обычная цена 15грн за литр. Мясо немецкой свинины по 9.50зл (за кг по акции) а это ни разу не 56грн, а целых 66,5грн