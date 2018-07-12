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Після подорожчання проїзду в
громадському транспорті в...

Після подорожчання проїзду в громадському транспорті в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:52

eu331985 я уже 3 года живу в польше, мне виднее. За это время яйца подорожали в 3 раза, масло сливочное в 2 раза. :lol:

А что если ты не успел купить молоко по акции? тогда его цена 2.2зл
бедрона хороша если закупаться вовремя, есть постоянно плавающий ассортимент,
купив хороший продукт однажды, более не дождешься появления его же на полках, в течение года.
in2015
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 16:16

Не затронута тема качества проезда.Ездить в наших убогих,убитых маршрутках за 8 гр?Не много будет?Богданы не лучше,убожество.Кондиционеры будут?Нет,о качестве даже речи не идёт,как и в случае с коммунальными услугами,обратите внимание.Проезд в маршрутках-вообще теневая экономика,коррупционная составляющая процентов 50,если не больше,и так во всех городах.Они платят налоги?Нет,только взятки.О какой обоснованной цене проезда может идти речь?Продолжаем голосовать за таких,как Кличко...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 16:22

in2015 я неделю назад покупал курицу по 18 грн. Сейчас опть такая акция. Неделю назад была свинина по 63 грн. Теперь по 56. Тут каждую неделю акции. Даже 2 раза в неделю. А есть еще лидл и Теско. Так что норм - я только по акциям и покупаю. И на молоко каждые две недели акции. Вы хоть помониторьте немного))
eu331985
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