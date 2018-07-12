|
|
|
Після подорожчання проїзду в громадському транспорті в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 лип, 2018 15:52
eu331985
я уже 3 года живу в польше, мне виднее. За это время яйца подорожали в 3 раза, масло сливочное в 2 раза.
А что если ты не успел купить молоко по акции? тогда его цена 2.2зл
бедрона хороша если закупаться вовремя, есть постоянно плавающий ассортимент,
купив хороший продукт однажды, более не дождешься появления его же на полках, в течение года.
-
in2015
-
-
- Повідомлень: 66
- З нами з: 02.03.15
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 лип, 2018 16:16
Не затронута тема качества проезда.Ездить в наших убогих,убитых маршрутках за 8 гр?Не много будет?Богданы не лучше,убожество.Кондиционеры будут?Нет,о качестве даже речи не идёт,как и в случае с коммунальными услугами,обратите внимание.Проезд в маршрутках-вообще теневая экономика,коррупционная составляющая процентов 50,если не больше,и так во всех городах.Они платят налоги?Нет,только взятки.О какой обоснованной цене проезда может идти речь?Продолжаем голосовать за таких,как Кличко...
-
Scotch
-
-
- Повідомлень: 480
- З нами з: 01.08.10
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 лип, 2018 16:22
in2015 я неделю назад покупал курицу по 18 грн. Сейчас опть такая акция. Неделю назад была свинина по 63 грн. Теперь по 56. Тут каждую неделю акции. Даже 2 раза в неделю. А есть еще лидл и Теско. Так что норм - я только по акциям и покупаю. И на молоко каждые две недели акции. Вы хоть помониторьте немного))
-
eu331985
-
-
- Повідомлень: 215
- З нами з: 20.02.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 лип, 2018 19:13
Faceless написав:
Так зарабатывайте, кто вам мешает? Что вам все подать должны на блюдечке?
Я не зрозумів, я маю працювати більше, бо якісь ідіоти вибрали порошнека президентом?
-
nap_qwerty
-
-
- Повідомлень: 107
- З нами з: 05.02.15
- Подякував: 566 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|