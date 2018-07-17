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Після подорожчання проїзду в
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Після подорожчання проїзду в громадському транспорті в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:52

eu331985 я уже 3 года живу в польше, мне виднее. За это время яйца подорожали в 3 раза, масло сливочное в 2 раза. :lol:

А что если ты не успел купить молоко по акции? тогда его цена 2.2зл
бедрона хороша если закупаться вовремя, есть постоянно плавающий ассортимент,
купив хороший продукт однажды, более не дождешься появления его же на полках, в течение года.
in2015
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 16:16

Не затронута тема качества проезда.Ездить в наших убогих,убитых маршрутках за 8 гр?Не много будет?Богданы не лучше,убожество.Кондиционеры будут?Нет,о качестве даже речи не идёт,как и в случае с коммунальными услугами,обратите внимание.Проезд в маршрутках-вообще теневая экономика,коррупционная составляющая процентов 50,если не больше,и так во всех городах.Они платят налоги?Нет,только взятки.О какой обоснованной цене проезда может идти речь?Продолжаем голосовать за таких,как Кличко...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 16:22

in2015 я неделю назад покупал курицу по 18 грн. Сейчас опть такая акция. Неделю назад была свинина по 63 грн. Теперь по 56. Тут каждую неделю акции. Даже 2 раза в неделю. А есть еще лидл и Теско. Так что норм - я только по акциям и покупаю. И на молоко каждые две недели акции. Вы хоть помониторьте немного))
eu331985
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:17

eu331985 Дело в том, что там сель хоз сектор гораздо более развит чем в Украине и нет такой корумпированности в власти и законах которая мешает развиваться бизнесу.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 22:21

  eu331985 написав:
  in2015 написав:eu331985 Не свисти, молоко по полтора злотых за литр это по акции при покупке 12 литров сразу, обычная цена 15грн за литр. Мясо немецкой свинины по 9.50зл (за кг по акции) а это ни разу не 56грн, а целых 66,5грн :D

прежде чем обвинять зайди на сайт хотя бы магазина. понятно что из Украины виднее))
http://shoppingpl.com/uk/gazetky/biedronka/catalog336
1 злотый - 7 грн

Кавуны по цене 0.95 злотых/кг, это даже дешевле чем в Киеве (7 грн средняя цена), они импортные или из Польши? Сегодня в Сильпо брала по 6 грн, а в Экомаркете есть сорта и подороже.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 00:49

  1007qwert написав:
  eu331985 написав:
  in2015 написав:eu331985 Не свисти, молоко по полтора злотых за литр это по акции при покупке 12 литров сразу, обычная цена 15грн за литр. Мясо немецкой свинины по 9.50зл (за кг по акции) а это ни разу не 56грн, а целых 66,5грн :D

прежде чем обвинять зайди на сайт хотя бы магазина. понятно что из Украины виднее))
http://shoppingpl.com/uk/gazetky/biedronka/catalog336
1 злотый - 7 грн

Кавуны по цене 0.95 злотых/кг, это даже дешевле чем в Киеве (7 грн средняя цена), они импортные или из Польши? Сегодня в Сильпо брала по 6 грн, а в Экомаркете есть сорта и подороже.

Уже и по 5 есть, цена падает постоянно, сезон. Но вот по молоку, у нас литровых упаковок практически то и нет и если пересчитать на литр, то молоко (а не коллаж из сухо-молочных смесей) будет стоить под 1 доллар, а часто и больше.
А со свининой вообще печально даже, уже в 2 раза дороже польских и рост продолжается регулярный:
В июне потребительские цены на мясо и мясные продукты выросли на 17,5% по сравнению с июнем прошлого года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины. https://economics.unian.net/agro/101838 ... tvert.html

В общем, как говорится, цитата из прошлого 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:18

  1007qwert написав:
  eu331985 написав:
  in2015 написав:eu331985 Не свисти, молоко по полтора злотых за литр это по акции при покупке 12 литров сразу, обычная цена 15грн за литр. Мясо немецкой свинины по 9.50зл (за кг по акции) а это ни разу не 56грн, а целых 66,5грн :D

прежде чем обвинять зайди на сайт хотя бы магазина. понятно что из Украины виднее))
http://shoppingpl.com/uk/gazetky/biedronka/catalog336
1 злотый - 7 грн

Кавуны по цене 0.95 злотых/кг, это даже дешевле чем в Киеве (7 грн средняя цена), они импортные или из Польши? Сегодня в Сильпо брала по 6 грн, а в Экомаркете есть сорта и подороже.

Что-то дорогие в Киеве арбузы - в Нижнем Новгороде, который на 600 км севернее, арбузы по 15 руб/кг. Но пока не покупаем, даже с учетом того, что этим летом все поспело на 2 недели раньше - рановато для натуральных спелых арбузов. По свинине (не очень понятно, что за этим термином кроется) - у нас лопатка чуть дороже (160-170 руб/кг без акций)
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:32

Як Мінінфра дозволило Кличку забрати рекламні доходи метрополітену
В 2016 році Міністерство інфраструктури зробило шикарний подарунок комунальним князям України.

Тоді міністр Андрій Пивоварський підписав зміни до Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (метрополітену).

Зміни полягали у наступному – всі доходи, які метрополітенівці отримували не від операційної діяльності виключили з економічно обґрунтованого тарифу. Раніше було так: якщо заробляєте на рекламі чи здачі майна в оренду, то ці гроші не можна враховувати в тарифі, а відтак ціни на проїзд мають бути менші на суму оцих неосновних доходів. А в 2016 році ці доходи прибрали з формули одним розчерком пера (для наземного транспорту рекламні доходи залишились у тарифі на відміну від метро).

Ліворуч формула Економічно обґрунтованого тарифу, що діяла з 2007 року (наказ Мінтрансу №191), праворуч – версія від 2016 року (наказ Мінінфра №78, лютий 2016 року):


Далее:

http://nashigroshi.org/2018/07/18/yak-mininfra-dozvolylo-klychku-zabraty-reklamni-dohody-metropolitenu/
Грйс-мэн
 
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