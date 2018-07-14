RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін може змінити норми
споживання газу для населення...

Кабмін може змінити норми споживання газу для населення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:35

Кабмін може змінити норми споживання газу для населення...

Пропонуємо до обговорення:
У міністерстві переконані, що норми споживання газу, які діяли раніше, були заниженими

Дивися повний текст Кабмін може змінити норми споживання газу для населення без лічильників.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83236
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:35

Норма потреблениЯ без счётчика должна быть 2 куба, хотя бы для того, что б стимулировать установку счётчиков газовыми компаниями .
pobytt
 
Повідомлень: 578
З нами з: 10.07.13
Подякував: 17 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:53

скажем так, из многолетнего опыта использования до 3 кубов в месяц круглый год. Верю что у всех по разному, а также влияет качество газа в регионе. Ну пусть 6 кубов максимум. Итого справедливо и стимулирующе 4,5 куба.
galkhua
 
Повідомлень: 205
З нами з: 06.05.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна почала нарощувати добовий транзит газу в ЄС -... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 11 лип, 2018 15:38
32 1078
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лип, 2018 22:05
eap2828
Девід Соломон може стати главою Goldman Sachs - джерело
R2 » Пон 16 лип, 2018 09:44
1 39
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лип, 2018 09:45
De Bil
МЕРТ прогнозує зростання цін на газ для населення в...
R2 » Суб 14 лип, 2018 12:08
8 357
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 лип, 2018 22:04
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.