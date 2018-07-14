У міністерстві переконані, що норми споживання газу, які діяли раніше, були заниженими
Дивися повний текст Кабмін може змінити норми споживання газу для населення без лічильників.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 08:35
Кабмін може змінити норми споживання газу для населення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін може змінити норми споживання газу для населення без лічильників.
Додано: Вів 17 лип, 2018 08:35
Норма потреблениЯ без счётчика должна быть 2 куба, хотя бы для того, что б стимулировать установку счётчиков газовыми компаниями .
Додано: Вів 17 лип, 2018 08:53
скажем так, из многолетнего опыта использования до 3 кубов в месяц круглый год. Верю что у всех по разному, а также влияет качество газа в регионе. Ну пусть 6 кубов максимум. Итого справедливо и стимулирующе 4,5 куба.
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