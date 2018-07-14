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Кабмін може змінити норми
споживання газу для населення...

Кабмін може змінити норми споживання газу для населення...
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:35

Кабмін може змінити норми споживання газу для населення...

Пропонуємо до обговорення:
У міністерстві переконані, що норми споживання газу, які діяли раніше, були заниженими

Дивися повний текст Кабмін може змінити норми споживання газу для населення без лічильників.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:35

Норма потреблениЯ без счётчика должна быть 2 куба, хотя бы для того, что б стимулировать установку счётчиков газовыми компаниями .
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:53

скажем так, из многолетнего опыта использования до 3 кубов в месяц круглый год. Верю что у всех по разному, а также влияет качество газа в регионе. Ну пусть 6 кубов максимум. Итого справедливо и стимулирующе 4,5 куба.
galkhua
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:47

Интелесно, как тогда у меня семья с 5 чел летом потребляет 12 кубов, зимой максимум 22, когда нет горячей воды.
civ
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:57

Re: Кабмін може змінити норми споживання газу для населення.

Какие нормы? Если сейчас ставят домовые счетчики повсеместно и до 21 года можно установить себе квартирный, правда за свои и всю эту программу продлили до полного обеспечения всех хоть какими то приборами учета.
И вот когда по домовому стали кидать по 50 кубов на квартиру, вот тут начали ставить квартирные.
По объему, если ничего не готовить то уйдет в месяц 3-4 куба. С нормальной готовкой на семью три раза в день так не будет. На один чайник уходит 0,020-0,023 проверено неоднократно. Если кипятить чай только утром и вечером и больше ничего, не сложно подсчитать, что уйдет чуть больше заветного куба.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:55

Re: Кабмін може змінити норми споживання газу для населення.

Для тех у кого только одна плита норма будет лето - 5,8, зима - 8,8! Это что человек с осени до весны будет ещё на 50% больше себе еды готовить? Так понимать? На семью 2 чел. платить за 17,6 кубов, это ж сколько времени надо на кухне у плиты простоять?
1007qwert
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