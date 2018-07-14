Кабмін може змінити норми споживання газу для населення...

Додано: Вів 17 лип, 2018 11:57

Какие нормы? Если сейчас ставят домовые счетчики повсеместно и до 21 года можно установить себе квартирный, правда за свои и всю эту программу продлили до полного обеспечения всех хоть какими то приборами учета.

И вот когда по домовому стали кидать по 50 кубов на квартиру, вот тут начали ставить квартирные.

По объему, если ничего не готовить то уйдет в месяц 3-4 куба. С нормальной готовкой на семью три раза в день так не будет. На один чайник уходит 0,020-0,023 проверено неоднократно. Если кипятить чай только утром и вечером и больше ничего, не сложно подсчитать, что уйдет чуть больше заветного куба.