У міністерстві переконані, що норми споживання газу, які діяли раніше, були заниженими
Дивися повний текст Кабмін може змінити норми споживання газу для населення без лічильників.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 08:35
Кабмін може змінити норми споживання газу для населення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін може змінити норми споживання газу для населення без лічильників.
Додано: Вів 17 лип, 2018 08:35
Норма потреблениЯ без счётчика должна быть 2 куба, хотя бы для того, что б стимулировать установку счётчиков газовыми компаниями .
Додано: Вів 17 лип, 2018 08:53
скажем так, из многолетнего опыта использования до 3 кубов в месяц круглый год. Верю что у всех по разному, а также влияет качество газа в регионе. Ну пусть 6 кубов максимум. Итого справедливо и стимулирующе 4,5 куба.
Додано: Вів 17 лип, 2018 11:47
Интелесно, как тогда у меня семья с 5 чел летом потребляет 12 кубов, зимой максимум 22, когда нет горячей воды.
Додано: Вів 17 лип, 2018 11:57
Re: Кабмін може змінити норми споживання газу для населення.
Какие нормы? Если сейчас ставят домовые счетчики повсеместно и до 21 года можно установить себе квартирный, правда за свои и всю эту программу продлили до полного обеспечения всех хоть какими то приборами учета.
И вот когда по домовому стали кидать по 50 кубов на квартиру, вот тут начали ставить квартирные.
По объему, если ничего не готовить то уйдет в месяц 3-4 куба. С нормальной готовкой на семью три раза в день так не будет. На один чайник уходит 0,020-0,023 проверено неоднократно. Если кипятить чай только утром и вечером и больше ничего, не сложно подсчитать, что уйдет чуть больше заветного куба.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 17 лип, 2018 12:55
Re: Кабмін може змінити норми споживання газу для населення.
Для тех у кого только одна плита норма будет лето - 5,8, зима - 8,8! Это что человек с осени до весны будет ещё на 50% больше себе еды готовить? Так понимать? На семью 2 чел. платить за 17,6 кубов, это ж сколько времени надо на кухне у плиты простоять?
Додано: Вів 17 лип, 2018 15:12
Re: Кабмін може змінити норми споживання газу для населення.
Пф проблема.. моим старикам все это по барабану..ставят полный чайник и бегут смотреть сериал.. чайник до следующей рекламной паузы выкипает на половину.. потом табуном бегут остатками воды заливать чай.. газ до конца не выключают ибо "спички экономят"... объяснять что либо выше сил - смотрят моргают глазами и -- НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ... Рядом еще пенсы живут.. те вообще окно зимой на распашку 4 комфорки на всю катушку....Зато вечером встретятся выгуливая песиков на улице и вой на тарифы и цены стоит на весь двор...
Счетчик нужен не домовой а ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ иначе офигеешь за таких товарисчей оплачивать..И оплата за транспортировку газа должна идти не по типу счетчика а по КУБАМ.
Додано: Вів 17 лип, 2018 22:50
У моих родственников плита и газ. колонка греет воду, и счётчик есть, они давно экономят газ, у них электрочайник и термос - накипятили литр воды и в термос. Зачем спички, если есть полно разных зажигалок, ими удобнее.
Действительно, если в домах уже установлены домовые газ. счётчики, так зачем выдумывать эти нормы? В отопительный период, в квитанции за тепло, пишут сколько Гкал за месяц с квартиры и каждый месяц разные объёмы получаются, так почему же за газ, при наличии домового счётчика, надо платить не по показаниям этого счётчика? Летом многие уезжает в отпуск и расход газа уменьшается заметно, и в жару люди меньше варят пищу, едят больше свежих овощей, и счета за газ по домовому счётчику должны уменьшаться, только этого почему-то не происходит.
Додано: Вів 17 лип, 2018 23:10
А пол страны на субсидиях, так им субсидию дадут на эту новую норму тоже? И не ради этого ли их в 2 раза повышают?
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