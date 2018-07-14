Кабмін може змінити норми споживання газу для населення...

Додано: Вів 17 лип, 2018 22:50

Джон написав: Пф проблема.. моим старикам все это по барабану..ставят полный чайник и бегут смотреть сериал.. чайник до следующей рекламной паузы выкипает на половину.. потом табуном бегут остатками воды заливать чай.. газ до конца не выключают ибо "спички экономят"... объяснять что либо выше сил - смотрят моргают глазами и -- НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ... Рядом еще пенсы живут.. те вообще окно зимой на распашку 4 комфорки на всю катушку....Зато вечером встретятся выгуливая песиков на улице и вой на тарифы и цены стоит на весь двор...

Счетчик нужен не домовой а ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ иначе офигеешь за таких товарисчей оплачивать..И оплата за транспортировку газа должна идти не по типу счетчика а по КУБАМ. Пф проблема.. моим старикам все это по барабану..ставят полный чайник и бегут смотреть сериал.. чайник до следующей рекламной паузы выкипает на половину.. потом табуном бегут остатками воды заливать чай.. газ до конца не выключают ибо "спички экономят"... объяснять что либо выше сил - смотрят моргают глазами и -- НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ... Рядом еще пенсы живут.. те вообще окно зимой на распашку 4 комфорки на всю катушку....Зато вечером встретятся выгуливая песиков на улице и вой на тарифы и цены стоит на весь двор...Счетчик нужен не домовой а ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ иначе офигеешь за таких товарисчей оплачивать..И оплата за транспортировку газа должна идти не по типу счетчика а по КУБАМ.

У моих родственников плита и газ. колонка греет воду, и счётчик есть, они давно экономят газ, у них электрочайник и термос - накипятили литр воды и в термос. Зачем спички, если есть полно разных зажигалок, ими удобнее.Действительно, если в домах уже установлены домовые газ. счётчики, так зачем выдумывать эти нормы? В отопительный период, в квитанции за тепло, пишут сколько Гкал за месяц с квартиры и каждый месяц разные объёмы получаются, так почему же за газ, при наличии домового счётчика, надо платить не по показаниям этого счётчика? Летом многие уезжает в отпуск и расход газа уменьшается заметно, и в жару люди меньше варят пищу, едят больше свежих овощей, и счета за газ по домовому счётчику должны уменьшаться, только этого почему-то не происходит.