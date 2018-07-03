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Київський фунікулер
закриють більш ніж на місяць

Київський фунікулер закриють більш ніж на місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:50

Київський фунікулер закриють більш ніж на місяць

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє КП "Київпастранс" у Facebook.

Дивися повний текст Київський фунікулер закриють більш ніж на місяць.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:50

почему он простаивает каждый год по месяцу в самое туристическое время?
r_skrypnik
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