Про це повідомляє КП "Київпастранс" у Facebook.
Дивися повний текст Київський фунікулер закриють більш ніж на місяць.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 08:50
Київський фунікулер закриють більш ніж на місяць
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Дивися повний текст Київський фунікулер закриють більш ніж на місяць.
Додано: Вів 17 лип, 2018 08:50
почему он простаивает каждый год по месяцу в самое туристическое время?
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