Про це повідомляє Reuters.
Дивися повний текст Берлін: \"Північний потік-2\" не повинен загрожувати транзитному статусу України.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 09:39
Берлін: "Північний потік-2" не повинен загрожувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Берлін: \"Північний потік-2\" не повинен загрожувати транзитному статусу України.
Додано: Вів 17 лип, 2018 09:39
“в определенной степени оставаться транзитной страной российского газа”... Кем? Можно предположить, что немцы таки ещё допускают "некоторые убытки" от транзита через Украину... Хотя обычно аппетит приходит во время еды. Запустят ПП-2 и всё про нам заглохнет.
Додано: Вів 17 лип, 2018 10:01
Получение доходов от транзита газа это какая то наркозависим
Получение доходов от транзита газа это какая то наркозависимость.
Все равно когда то надо слазить с этой иглы.
Живут же другие страны(Польша, Чехия) без государствообразуещего (по аналогичному названию: градообразующий) бизнеса.
Чего то там производят, всего понемногу. И нет в этих странах какого то супер-бизнеса от которого зависит благополучие государства. И это безопасно для этих стран. И это гарантия независимости этих стран.
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