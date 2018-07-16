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Берлін: "Північний потік-2"
не повинен загрожувати...

Берлін: "Північний потік-2" не повинен загрожувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:39

Берлін: "Північний потік-2" не повинен загрожувати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Reuters.

Дивися повний текст Берлін: \"Північний потік-2\" не повинен загрожувати транзитному статусу України.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:39

“в определенной степени оставаться транзитной страной российского газа”... Кем? Можно предположить, что немцы таки ещё допускают "некоторые убытки" от транзита через Украину... Хотя обычно аппетит приходит во время еды. Запустят ПП-2 и всё про нам заглохнет.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:01

Получение доходов от транзита газа это какая то наркозависим

Получение доходов от транзита газа это какая то наркозависимость.
Все равно когда то надо слазить с этой иглы.
Живут же другие страны(Польша, Чехия) без государствообразуещего (по аналогичному названию: градообразующий) бизнеса.
Чего то там производят, всего понемногу. И нет в этих странах какого то супер-бизнеса от которого зависит благополучие государства. И это безопасно для этих стран. И это гарантия независимости этих стран.
Yura_Gag
 
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