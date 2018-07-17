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Берлін: "Північний потік-2"
не повинен загрожувати...

Берлін: "Північний потік-2" не повинен загрожувати...
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:39

Берлін: "Північний потік-2" не повинен загрожувати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Reuters.

Дивися повний текст Берлін: \"Північний потік-2\" не повинен загрожувати транзитному статусу України.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:01

Получение доходов от транзита газа это какая то наркозависим

Получение доходов от транзита газа это какая то наркозависимость.
Все равно когда то надо слазить с этой иглы.
Живут же другие страны(Польша, Чехия) без государствообразуещего (по аналогичному названию: градообразующий) бизнеса.
Чего то там производят, всего понемногу. И нет в этих странах какого то супер-бизнеса от которого зависит благополучие государства. И это безопасно для этих стран. И это гарантия независимости этих стран.
Yura_Gag
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:31

На пресс конференции Пу заявил, что возможно продление транзитного контракта при урегулировании спора в Стокгольме. Понятно, что в интересах Украины получить контракт в замен, на мифические штрафы. Интересно как полученные премии руководством Нафтогаза повлияют на их государственную позицию.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:29

  nik1 написав:На пресс конференции Пу заявил, что возможно продление транзитного контракта при урегулировании спора в Стокгольме. Понятно, что в интересах Украины получить контракт в замен, на мифические штрафы. Интересно как полученные премии руководством Нафтогаза повлияют на их государственную позицию.

Скидку в 20%с текущей ставки транзита уже предложили. Кстати отличный будет довод для верховного суда Швеции по результатам арбитража.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 22:49

Украина будет транзитер российского газа в Чехию, чтобы потом его купить, дав заработать чехам, и говорить об энергонезависимости от России.
link654
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 18:52

  link654 написав:Украина будет транзитер российского газа в Чехию, чтобы потом его купить, дав заработать чехам, и говорить об энергонезависимости от России.

Да сейчас. А чего бы чехам не купить где подешевле. Например в Германии? Сдается мне что времена виртуального реверса скоро закончатся.
vitali_kalinin
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