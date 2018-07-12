За даними Державної служби статистики України, у червні порівняно з травнем значно подорожчали продукти харчування.
Дивися повний текст За перший місяць літа 45% продуктів харчування подорожчало.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 10:40
За перший місяць літа 45% продуктів харчування подорожчало
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За перший місяць літа 45% продуктів харчування подорожчало.
Додано: Вів 17 лип, 2018 10:40
Явно перевод с украинского. Но неужели у Вас нет образованного редактора. Не позорьтесь
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