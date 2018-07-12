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За перший місяць літа 45%
продуктів харчування подорожчало

За перший місяць літа 45% продуктів харчування подорожчало
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:40

За перший місяць літа 45% продуктів харчування подорожчало

Пропонуємо до обговорення:
За даними Державної служби статистики України, у червні порівняно з травнем значно подорожчали продукти харчування.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:40

Явно перевод с украинского. Но неужели у Вас нет образованного редактора. Не позорьтесь
lawyer_s8888
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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