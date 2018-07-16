В Україні локомотивом зростання цін може стати зростання тарифів на газ і реальних доходів населення.
Дивися повний текст Подорожчання газу в Україні: що вплине на ціни.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 10:55
Подорожчання газу в Україні: що вплине на ціни
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Подорожчання газу в Україні: що вплине на ціни.
Додано: Вів 17 лип, 2018 10:55
Максимальный РЕПОСТ!!!!!
Прошу поддержать петицию по снижению цены на газ для населения,путем отмены ндс на газ, свет и комунальные.
Промолчим, будем платить 11 грн/м*3
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