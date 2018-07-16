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Подорожчання газу в
Україні: що вплине на ціни

Подорожчання газу в Україні: що вплине на ціни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:55

Подорожчання газу в Україні: що вплине на ціни

Пропонуємо до обговорення:
В Україні локомотивом зростання цін може стати зростання тарифів на газ і реальних доходів населення.

Дивися повний текст Подорожчання газу в Україні: що вплине на ціни.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:55

Максимальный РЕПОСТ!!!!!
Прошу поддержать петицию по снижению цены на газ для населения,путем отмены ндс на газ, свет и комунальные.
Промолчим, будем платить 11 грн/м*3 https://petition.president.gov.ua/petition/45868
talibantal
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:32

  talibantal написав:Максимальный РЕПОСТ!!!!!
Прошу поддержать петицию по снижению цены на газ для населения,путем отмены ндс на газ, свет и комунальные.
Промолчим, будем платить 11 грн/м*3 https://petition.president.gov.ua/petition/45868

Хотела отдать голос за петицию, там сейчас 41 голос, а на их сайте ещё верификация - 2 дня ждать. Крутецы там работают!
1007qwert
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