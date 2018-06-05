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У рейтингу мільярдерів Bloomberg
опинився тільки один...

У рейтингу мільярдерів Bloomberg опинився тільки один...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:03

У рейтингу мільярдерів Bloomberg опинився тільки один...

Пропонуємо до обговорення:
Ринат Ахметов став єдиним представником України в рейтингу мільярдерів Bloomberg. Капітал українського олігарха оцінили в $5,71 млрд.

Дивися повний текст У рейтингу мільярдерів Bloomberg опинився тільки один представник України.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:03

Ну почему богатеет Безос, Гейтс и Цукерберг понятно, а вот почему богатеет в нищающей и воюющей стране Ахметов интересно
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:42

  Moimir написав:Ну почему богатеет Безос, Гейтс и Цукерберг понятно, а вот почему богатеет в нищающей и воюющей стране Ахметов интересно

В украинской реальности для того, чтобы кто-то реально разбогател, много кто должен обеднеть.
phantom_systems
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