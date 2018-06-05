Ринат Ахметов став єдиним представником України в рейтингу мільярдерів Bloomberg. Капітал українського олігарха оцінили в $5,71 млрд.
Дивися повний текст У рейтингу мільярдерів Bloomberg опинився тільки один представник України.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 11:03
У рейтингу мільярдерів Bloomberg опинився тільки один...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У рейтингу мільярдерів Bloomberg опинився тільки один представник України.
Додано: Вів 17 лип, 2018 11:03
Ну почему богатеет Безос, Гейтс и Цукерберг понятно, а вот почему богатеет в нищающей и воюющей стране Ахметов интересно
Додано: Вів 17 лип, 2018 11:42
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