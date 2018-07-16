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У "Нафтогазі" відреагували
на заяву Путіна про транзит...

У "Нафтогазі" відреагували на заяву Путіна про транзит...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:51

У "Нафтогазі" відреагували на заяву Путіна про транзит...

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав на своїй сторінці у Facebook головний комерційний директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" відреагували на заяву Путіна про транзит через Україну.
R2
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Премию в бюджет.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:02

Отреагировали. И выписали себе премию и новые броне-кадиллаки за "быструю реакцию" :-)
Грйс-мэн
 
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