Про це написав на своїй сторінці у Facebook головний комерційний директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.
Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" відреагували на заяву Путіна про транзит через Україну.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 11:51
У "Нафтогазі" відреагували на заяву Путіна про транзит...
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Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" відреагували на заяву Путіна про транзит через Україну.
Додано: Вів 17 лип, 2018 12:02
Отреагировали. И выписали себе премию и новые броне-кадиллаки за "быструю реакцию"
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