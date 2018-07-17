Про це написав на своїй сторінці у Facebook головний комерційний директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.
Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" відреагували на заяву Путіна про транзит через Україну.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 11:51
У "Нафтогазі" відреагували на заяву Путіна про транзит...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" відреагували на заяву Путіна про транзит через Україну.
Додано: Вів 17 лип, 2018 12:02
Отреагировали. И выписали себе премию и новые броне-кадиллаки за "быструю реакцию"
Додано: Вів 17 лип, 2018 15:29
Уважение к себе стоит денег. Не унижайте себя стебом над умными и уважающими своё государство людьми. Задумайтесь о том, что было бы с Украиной и Нафтогазом, если бы там и далее сидели существа, получающие взятки от фирташей и питунов?
Додано: Вів 17 лип, 2018 15:36
Re: У "Нафтогазі" відреагували на заяву Путіна про транзит..
А что есть результат? Газпром вернул 2+ лярда и мы закупили у него газа на 5+ лярд?
Песцюня вон пиарился и говорил что газ из за этого подешеветь может а нам цены Песцюнина компания поднимет. За что премии то получать? За то что страна нихрена по факту не получила а населению подняли цены?? Так за это надо по хорошему "кулявлоб"делать а не премию)).
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