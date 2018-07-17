RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У "Нафтогазі" відреагували
на заяву Путіна про транзит...

У "Нафтогазі" відреагували на заяву Путіна про транзит...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:51

У "Нафтогазі" відреагували на заяву Путіна про транзит...

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав на своїй сторінці у Facebook головний комерційний директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" відреагували на заяву Путіна про транзит через Україну.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83248
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:51

Премию в бюджет.
nik1
 
Повідомлень: 1052
З нами з: 17.08.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:02

Отреагировали. И выписали себе премию и новые броне-кадиллаки за "быструю реакцию" :-)
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 290
З нами з: 22.01.18
Подякував: 202 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:29

  Грйс-мэн написав:Отреагировали. И выписали себе премию и новые броне-кадиллаки за "быструю реакцию" :-)

Уважение к себе стоит денег. Не унижайте себя стебом над умными и уважающими своё государство людьми. Задумайтесь о том, что было бы с Украиной и Нафтогазом, если бы там и далее сидели существа, получающие взятки от фирташей и питунов?
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 709
З нами з: 27.08.15
Подякував: 327 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:36

Re: У "Нафтогазі" відреагували на заяву Путіна про транзит..

А что есть результат? Газпром вернул 2+ лярда и мы закупили у него газа на 5+ лярд?
Песцюня вон пиарился и говорил что газ из за этого подешеветь может а нам цены Песцюнина компания поднимет. За что премии то получать? За то что страна нихрена по факту не получила а населению подняли цены?? Так за это надо по хорошему "кулявлоб"делать а не премию)).
Джон
 
Повідомлень: 401
З нами з: 16.03.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pashuha, Грйс-мэн і 46 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна почала нарощувати добовий транзит газу в ЄС -... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 11 лип, 2018 15:38
34 1149
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лип, 2018 15:53
Sommer
Берлін: "Північний потік-2" не повинен загрожувати...
R2 » Вів 17 лип, 2018 09:39
3 155
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лип, 2018 13:29
vitali_kalinin
У "Київському метрополітені" розповіли, як заощадити на...
R2 » Вів 17 лип, 2018 07:50
7 260
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лип, 2018 12:45
sal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58066)
17.07.2018 17:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.