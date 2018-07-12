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Український бізнес дав
прогноз щодо курсу гривні

Український бізнес дав прогноз щодо курсу гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:30

Український бізнес дав прогноз щодо курсу гривні

Пропонуємо до обговорення:
Водночас частка респондентів, які очікують знецінення гривні, скоротилася до 78,3% з 86,3%.

Дивися повний текст Український бізнес дав прогноз щодо курсу гривні.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:30

хз как у нас можно прогнозировать курс на 12 месяцев вперед, при том, что в эти 12 месяце в укладываются выборы президента и чуть позже парламента?
ни у кого нет 100% вероятности успеха. все эти прогнозы на гадания похожи.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:46

Re: Український бізнес дав прогноз щодо курсу гривні

Тем не менее зрады в прогнозах стало меньше. Все понимают гривна сильно недооценена.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:47

  Surfer написав:Тем не менее зрады в прогнозах стало меньше. Все понимают гривна сильно недооценена.

Торгбаланс и так отрицательный
Грйс-мэн
 
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