Водночас частка респондентів, які очікують знецінення гривні, скоротилася до 78,3% з 86,3%.
Дивися повний текст Український бізнес дав прогноз щодо курсу гривні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 лип, 2018 12:30
Український бізнес дав прогноз щодо курсу гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Український бізнес дав прогноз щодо курсу гривні.
Додано: Вів 17 лип, 2018 12:30
хз как у нас можно прогнозировать курс на 12 месяцев вперед, при том, что в эти 12 месяце в укладываются выборы президента и чуть позже парламента?
ни у кого нет 100% вероятности успеха. все эти прогнозы на гадания похожи.
Додано: Вів 17 лип, 2018 12:46
Re: Український бізнес дав прогноз щодо курсу гривні
Тем не менее зрады в прогнозах стало меньше. Все понимают гривна сильно недооценена.
Додано: Вів 17 лип, 2018 14:47
|