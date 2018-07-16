Про це повідомляє прес-служба Укроборонпрому.
Дивися повний текст Україна разом із Туреччиною планує будувати Ан-188.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 14:08
Україна разом із Туреччиною планує будувати Ан-188
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна разом із Туреччиною планує будувати Ан-188.
Додано: Вів 17 лип, 2018 14:20
Заявленные проектные тактико-технические характеристики
Есть проект, анонсированный еще 4 года назад. Возможно, очень хороший, но нет ПОКА самолета в металле, даже прототипа
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