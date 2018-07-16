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Україна разом із Туреччиною
планує будувати Ан-188

Україна разом із Туреччиною планує будувати Ан-188
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:08

Україна разом із Туреччиною планує будувати Ан-188

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Укроборонпрому.

Дивися повний текст Україна разом із Туреччиною планує будувати Ан-188.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:20

“На Farnborough-2018 у понеділок, 16 липня, відбулися переговори з делегацією Turkish Aerospace Industry (TAI), в результаті яких сторони підтвердили принципову зацікавленість у продовженні співпраці за даним проектом. Найближчим часом турецька делегація відвідає ДП “Антонов” для фіналізації створення юридичних документів щодо формування спільного підприємства з метою розробки, побудови та випробувань літака Ан-188”, – йдеться у повідомленні.

Ан-188 — проект украинского перспективного многоцелевого транспортного (в первую очередь — оперативно-стратегического военно-транспортного) самолёта с возможностью укороченного взлёта и посадки.
Позиционируется, прежде всего, как конкурент Airbus A400M Atlas на рынках третьих стран. Широко анонсирован на 51-м международном аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже» в июне 2015 года, но о начале работ было впервые публично объявлено ещё 18 ноября 2014 года.

Заявленные проектные тактико-технические характеристики
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-188
Есть проект, анонсированный еще 4 года назад. Возможно, очень хороший, но нет ПОКА самолета в металле, даже прототипа
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:41

  Волгарь написав:
“На Farnborough-2018 у понеділок, 16 липня, відбулися переговори з делегацією Turkish Aerospace Industry (TAI), в результаті яких сторони підтвердили принципову зацікавленість у продовженні співпраці за даним проектом. Найближчим часом турецька делегація відвідає ДП “Антонов” для фіналізації створення юридичних документів щодо формування спільного підприємства з метою розробки, побудови та випробувань літака Ан-188”, – йдеться у повідомленні.

Ан-188 — проект украинского перспективного многоцелевого транспортного (в первую очередь — оперативно-стратегического военно-транспортного) самолёта с возможностью укороченного взлёта и посадки.
Позиционируется, прежде всего, как конкурент Airbus A400M Atlas на рынках третьих стран. Широко анонсирован на 51-м международном аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже» в июне 2015 года, но о начале работ было впервые публично объявлено ещё 18 ноября 2014 года.

Заявленные проектные тактико-технические характеристики
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-188
Есть проект, анонсированный еще 4 года назад. Возможно, очень хороший, но нет ПОКА самолета в металле, даже прототипа


Не тупи. Эта модель самолета в принципе создавалась по инициативе Турции, это исключительно совместный проект, стартовавший меньше 3 лет назад. Сделан макет и его испытания, разрабатывается документация для создания первого опытного образца. Проблема может буть в том, что у Турции пошли плохи дела с деньгами из-за пике в тоталитаризм, и они урезают все бюджеты.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:16

Сколько там директоров (президентов ГП) сменилось в Антонове за последние три года?
Пять? Или шесть?
И каждый пиарился на своём.
Один на азербайджанском "контракте", второй на саудовском, третий на китайском, и так далее.
Каждый из них подписал кучу меморандумов и проектных соглашений, наездился в командировки, и перевстречал дюжины иностранных делегаций. Только вот самолетов не продал и не построил не один из них. Ни одного проданного самолета за три года.
Теперь вот новый директор - видать будет пиарится на турецком "контракте"
Интересно этот сколько продержится в кресле главного?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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