Україна разом із Туреччиною планує будувати Ан-188
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“На Farnborough-2018 у понеділок, 16 липня, відбулися переговори з делегацією Turkish Aerospace Industry (TAI), в результаті яких сторони підтвердили принципову зацікавленість у продовженні співпраці за даним проектом. Найближчим часом турецька делегація відвідає ДП “Антонов” для фіналізації створення юридичних документів щодо формування спільного підприємства з метою розробки, побудови та випробувань літака Ан-188”, – йдеться у повідомленні.
Ан-188 — проект украинского перспективного многоцелевого транспортного (в первую очередь — оперативно-стратегического военно-транспортного) самолёта с возможностью укороченного взлёта и посадки. Позиционируется, прежде всего, как конкурент Airbus A400M Atlas на рынках третьих стран. Широко анонсирован на 51-м международном аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже» в июне 2015 года, но о начале работ было впервые публично объявлено ещё 18 ноября 2014 года.
“На Farnborough-2018 у понеділок, 16 липня, відбулися переговори з делегацією Turkish Aerospace Industry (TAI), в результаті яких сторони підтвердили принципову зацікавленість у продовженні співпраці за даним проектом. Найближчим часом турецька делегація відвідає ДП “Антонов” для фіналізації створення юридичних документів щодо формування спільного підприємства з метою розробки, побудови та випробувань літака Ан-188”, – йдеться у повідомленні.
Ан-188 — проект украинского перспективного многоцелевого транспортного (в первую очередь — оперативно-стратегического военно-транспортного) самолёта с возможностью укороченного взлёта и посадки. Позиционируется, прежде всего, как конкурент Airbus A400M Atlas на рынках третьих стран. Широко анонсирован на 51-м международном аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже» в июне 2015 года, но о начале работ было впервые публично объявлено ещё 18 ноября 2014 года.
Не тупи. Эта модель самолета в принципе создавалась по инициативе Турции, это исключительно совместный проект, стартовавший меньше 3 лет назад. Сделан макет и его испытания, разрабатывается документация для создания первого опытного образца. Проблема может буть в том, что у Турции пошли плохи дела с деньгами из-за пике в тоталитаризм, и они урезают все бюджеты.
Сколько там директоров (президентов ГП) сменилось в Антонове за последние три года? Пять? Или шесть? И каждый пиарился на своём. Один на азербайджанском "контракте", второй на саудовском, третий на китайском, и так далее. Каждый из них подписал кучу меморандумов и проектных соглашений, наездился в командировки, и перевстречал дюжины иностранных делегаций. Только вот самолетов не продал и не построил не один из них. Ни одного проданного самолета за три года. Теперь вот новый директор - видать будет пиарится на турецком "контракте" Интересно этот сколько продержится в кресле главного?
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