Україна разом із Туреччиною планує будувати Ан-188

Додано: Вів 17 лип, 2018 18:16

Сколько там директоров (президентов ГП) сменилось в Антонове за последние три года?

Пять? Или шесть?

И каждый пиарился на своём.

Один на азербайджанском "контракте", второй на саудовском, третий на китайском, и так далее.

Каждый из них подписал кучу меморандумов и проектных соглашений, наездился в командировки, и перевстречал дюжины иностранных делегаций. Только вот самолетов не продал и не построил не один из них. Ни одного проданного самолета за три года.

Теперь вот новый директор - видать будет пиарится на турецком "контракте"

Интересно этот сколько продержится в кресле главного?