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Україна разом із Туреччиною
планує будувати Ан-188

Україна разом із Туреччиною планує будувати Ан-188
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:08

Україна разом із Туреччиною планує будувати Ан-188

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Укроборонпрому.

Дивися повний текст Україна разом із Туреччиною планує будувати Ан-188.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:20

“На Farnborough-2018 у понеділок, 16 липня, відбулися переговори з делегацією Turkish Aerospace Industry (TAI), в результаті яких сторони підтвердили принципову зацікавленість у продовженні співпраці за даним проектом. Найближчим часом турецька делегація відвідає ДП “Антонов” для фіналізації створення юридичних документів щодо формування спільного підприємства з метою розробки, побудови та випробувань літака Ан-188”, – йдеться у повідомленні.

Ан-188 — проект украинского перспективного многоцелевого транспортного (в первую очередь — оперативно-стратегического военно-транспортного) самолёта с возможностью укороченного взлёта и посадки.
Позиционируется, прежде всего, как конкурент Airbus A400M Atlas на рынках третьих стран. Широко анонсирован на 51-м международном аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже» в июне 2015 года, но о начале работ было впервые публично объявлено ещё 18 ноября 2014 года.

Заявленные проектные тактико-технические характеристики
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-188
Есть проект, анонсированный еще 4 года назад. Возможно, очень хороший, но нет ПОКА самолета в металле, даже прототипа
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:41

  Волгарь написав:
“На Farnborough-2018 у понеділок, 16 липня, відбулися переговори з делегацією Turkish Aerospace Industry (TAI), в результаті яких сторони підтвердили принципову зацікавленість у продовженні співпраці за даним проектом. Найближчим часом турецька делегація відвідає ДП “Антонов” для фіналізації створення юридичних документів щодо формування спільного підприємства з метою розробки, побудови та випробувань літака Ан-188”, – йдеться у повідомленні.

Ан-188 — проект украинского перспективного многоцелевого транспортного (в первую очередь — оперативно-стратегического военно-транспортного) самолёта с возможностью укороченного взлёта и посадки.
Позиционируется, прежде всего, как конкурент Airbus A400M Atlas на рынках третьих стран. Широко анонсирован на 51-м международном аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже» в июне 2015 года, но о начале работ было впервые публично объявлено ещё 18 ноября 2014 года.

Заявленные проектные тактико-технические характеристики
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-188
Есть проект, анонсированный еще 4 года назад. Возможно, очень хороший, но нет ПОКА самолета в металле, даже прототипа


Не тупи. Эта модель самолета в принципе создавалась по инициативе Турции, это исключительно совместный проект, стартовавший меньше 3 лет назад. Сделан макет и его испытания, разрабатывается документация для создания первого опытного образца. Проблема может буть в том, что у Турции пошли плохи дела с деньгами из-за пике в тоталитаризм, и они урезают все бюджеты.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:16

Сколько там директоров (президентов ГП) сменилось в Антонове за последние три года?
Пять? Или шесть?
И каждый пиарился на своём.
Один на азербайджанском "контракте", второй на саудовском, третий на китайском, и так далее.
Каждый из них подписал кучу меморандумов и проектных соглашений, наездился в командировки, и перевстречал дюжины иностранных делегаций. Только вот самолетов не продал и не построил не один из них. Ни одного проданного самолета за три года.
Теперь вот новый директор - видать будет пиарится на турецком "контракте"
Интересно этот сколько продержится в кресле главного?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:03

Волгарь Если бы ты так беспокойился о своем родном российском самолетостроении, то может быть не закрыли бы программу ПАК-ФА и Ил-112 :mrgreen:

Изначально проект Ан-188 делался для потенциальных западных заказчиков как современный аналог Ил-76 и американского C-17. Причем, существовали варианты как на украинских, так и на западных двигателях.

Проектом заинтересовались турки и проект получил конкретные ТТХ. Потому Ан-188 четыре года назад и сегодня - это большая разница.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:19

  Shram написав:Сколько там директоров (президентов ГП) сменилось в Антонове за последние три года?
Пять? Или шесть?
И каждый пиарился на своём.
Один на азербайджанском "контракте", второй на саудовском, третий на китайском, и так далее.
Каждый из них подписал кучу меморандумов и проектных соглашений, наездился в командировки, и перевстречал дюжины иностранных делегаций. Только вот самолетов не продал и не построил не один из них. Ни одного проданного самолета за три года.
Теперь вот новый директор - видать будет пиарится на турецком "контракте"
Интересно этот сколько продержится в кресле главного?

Это полбеды. Есть вариант что это такая торговля документацией.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:44

Держпідприємство "Антонов" підписало угоду з корпорацією "Бо

Від Боїнга генеральну угоду про постачання комплектуючих для "Антонова " підписує керівник "Евіал сервіс корпорейшн ", це "дочка" Боїнга. У документі зазначено, що міжнародна корпорація буде поставляти матеріали та запчастини для нових "антонівських" літаків, а в майбутньому й забезпечувати сервіс по усій планеті. Більше читайте тут: https://tsn.ua/video/video-novini/derzh ... oying.html
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 22:14

А в это время
08.07.2018
Airbus поставила всего 303 самолета в I полугодии
Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus Group NV поставила 303 самолета в первом полугодии 2018 года, однако подтвердила годовую цель поставок на рекордном уровне 800 лайнеров, пишет MarketWatch.
...
В 2017 году компания поставила 718 самолетов.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42974 ... -polugodii
Т.е. в 2017 ежедневно выпускалось по 2 самолета, в 2018 д.б. 2,2 самолета в день.


В небе Великобритании “Антонов” проведет демонстрационный полет военно-транспортного самолета Ан-178.

Зачем проводить демонстрационные полеты, если по уже заключенным контрактам построено и продано 0 ? Штрафы за невыполнение контрактов нам еще не предъявляли ?
Угоди про постачання

Покупець / Тип / Замовлено / Опціон / Примітки / Поставлено

Іракська компанія / Ан-178 / 1 / 0 / Твердий контракт[42] Покупка через ДК «УкрОборонПром». Поставка впродовж 2016-2017 років. / 0[43]

Beijing A-Star Aerospace Technology Co. / Ан-178 / 25 / 0 / Меморандум на виробництво 25 літаків Ан-178[44][45] / 0[46]

Тaqnia Aeronautics / Ан-178 / 30 / 0 / Меморандум[47] / 0[48]

Silk Way Airlines / Ан-178 / 10 / 0 / Твердий контракт[49] / 0

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-178
yanyura
 
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