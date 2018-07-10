Про це повідомляє прес-служба Укроборонпрому.
Дивися повний текст Україна разом із Туреччиною планує будувати Ан-188.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 14:08
Україна разом із Туреччиною планує будувати Ан-188
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна разом із Туреччиною планує будувати Ан-188.
Додано: Вів 17 лип, 2018 14:20
Заявленные проектные тактико-технические характеристики
Есть проект, анонсированный еще 4 года назад. Возможно, очень хороший, но нет ПОКА самолета в металле, даже прототипа
Додано: Вів 17 лип, 2018 15:41
Не тупи. Эта модель самолета в принципе создавалась по инициативе Турции, это исключительно совместный проект, стартовавший меньше 3 лет назад. Сделан макет и его испытания, разрабатывается документация для создания первого опытного образца. Проблема может буть в том, что у Турции пошли плохи дела с деньгами из-за пике в тоталитаризм, и они урезают все бюджеты.
Додано: Вів 17 лип, 2018 18:16
Сколько там директоров (президентов ГП) сменилось в Антонове за последние три года?
Пять? Или шесть?
И каждый пиарился на своём.
Один на азербайджанском "контракте", второй на саудовском, третий на китайском, и так далее.
Каждый из них подписал кучу меморандумов и проектных соглашений, наездился в командировки, и перевстречал дюжины иностранных делегаций. Только вот самолетов не продал и не построил не один из них. Ни одного проданного самолета за три года.
Теперь вот новый директор - видать будет пиарится на турецком "контракте"
Интересно этот сколько продержится в кресле главного?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 17 лип, 2018 20:03
Волгарь Если бы ты так беспокойился о своем родном российском самолетостроении, то может быть не закрыли бы программу ПАК-ФА и Ил-112
Изначально проект Ан-188 делался для потенциальных западных заказчиков как современный аналог Ил-76 и американского C-17. Причем, существовали варианты как на украинских, так и на западных двигателях.
Проектом заинтересовались турки и проект получил конкретные ТТХ. Потому Ан-188 четыре года назад и сегодня - это большая разница.
Додано: Вів 17 лип, 2018 20:19
Это полбеды. Есть вариант что это такая торговля документацией.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Вів 17 лип, 2018 20:44
Держпідприємство "Антонов" підписало угоду з корпорацією "Бо
Від Боїнга генеральну угоду про постачання комплектуючих для "Антонова " підписує керівник "Евіал сервіс корпорейшн ", це "дочка" Боїнга. У документі зазначено, що міжнародна корпорація буде поставляти матеріали та запчастини для нових "антонівських" літаків, а в майбутньому й забезпечувати сервіс по усій планеті. Більше читайте тут:
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Вів 17 лип, 2018 22:14
А в это время
https://news.finance.ua/ru/news/-/42974 ... -polugodii
Т.е. в 2017 ежедневно выпускалось по 2 самолета, в 2018 д.б. 2,2 самолета в день.
Зачем проводить демонстрационные полеты, если по уже заключенным контрактам построено и продано 0 ? Штрафы за невыполнение контрактов нам еще не предъявляли ?
Додано: Сер 18 лип, 2018 10:54
Ну, если бы Я беспокоился, то от моего беспокойства российскому самолетостроению, как Вы понимаете, НИ ХОЛОДНО НИ ЖАРКО. Хотя, при всех сложностях, особого беспокойства за его судьбу у меня нет - в этом году в РФ станет на крыло 135 самолетов и 235 вертолетов, и, судя по тому, что за полгода только Суперджетов передали заказчикам 22 шт, а только гражданских вертолетов произвели 35 шт, эти планы вполне реальны.
А вот Ан-188 под большим вопросом. По нескольким причинам.
Создать самолет класса Ил-76 - большой труд. Это несколько миллионов человеко-часов НИОКР, 2-3 миллиарда долларов инвестиций, 5-8 прототипов, несколько тысяч часов летных и стендовых испытаний/сертификаций и 5-8 лет труда. Да и серия должна быть не менее 100 машин (166 выпущенных Суперджетов, например, пока не окупили затраты). Для решения всех этих задач нужны:
1) Деньги
2) Деньги
3) Деньги.
Понятно, что получить их из бюджета, где 1/3 доходов - займы, невозможно. БС тоже нет нужды кредитовать реальный сектор - проще работать с гособлигациями, стабильно дающим 17% годовых (капитал на капитал за 5 лет). Можно найти венчурное финансирование за рубежом под хороший проект и госгарантии, но инвестбанкиры привыкли страховать кредиты, а CDS Украины около 700, т.е. страховка 1 млн. долларов стоит 70 тыс. Отталкиваясь от LIBOR и прочих подобных штучек, эффективная ставка будет не менее 11%+, да на 8 лет...
Остается один путь - кооперация. В этом смысле Турция вроде бы вполне подходит - большая страна/крупная экономика, которой правит амбициозный султан, любящий гладить против шерсти своих союзников...Но
Лира уже 4-80 (а в январе была 3-80 за доллар), инфляция 15%, дефицит торгового баланса + бегство капитала. Найти деньги в таких условиях сложновато.
Соответственно и перспективы Ан-188 (как и всего авиапрома) весьма и весьма туманны.
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